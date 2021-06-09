 

Денисова заявила, что оккупанты нарушают права детей из ОРДО на образование и свободное передвижение

09.06.2021, 22:48, Новости дня
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“Об этом свидетельствует их решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, иностранных паспортов этих стран или “паспорта ДНР”. Детей этого возраста на блокпосту “Оленовка” высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения”, – говорится в сообщении.

Денисова отметила, что раньше детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать на подконтрольную Украине территорию со свидетельством о рождении вместе с одним из родителей.

Омбудсмен обратилась к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой содействовать детям, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

“Подчеркиваю, что согласно международному гуманитарному праву по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты и ухода за детьми, которых касается вооруженный конфликт”, – заявила она.

Денисова также напомнила, что с 7 в Украине начали работу образовательные центры “Донбасс-Украина”, созданные для организации поступления в украинские высшие учебные заведения абитуриентов из временно оккупированных территорий.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/331130858368193

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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