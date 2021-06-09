Путин провел вечернюю тренировку по хоккею

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину в ледовом дворце.

«Вечерняя тренировка (по хоккею)», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, во время интервью глава российского государства сидел на скамейке в ледовом дворце в Московской области, рядом с ним лежал хоккейный шлем. Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2», объяснил опасность вступления Украины в НАТО, сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии.