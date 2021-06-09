Эксперт объяснил решение суда о признании ФБК экстремистской организацией

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09.06.2021, 22:44, Новости дня
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«Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя признание структур блогера Алексея Навального» экстремистскими.

«Люди, которые участвовали в этих организациях, обезумели от безнаказанности и вседозволенности. Они вели себя так, как ни один нормальный человек не может вести себя в своей стране, если только он своей стране не враг, – убежден бывший член Совета Федерации, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. – Что они только ни творили: и оскорбляли ветеранов, и представителей власти! Я уже не говорю про агитацию и инструктаж молодых людей, которым ради прикола поручили участвовать в акциях гражданского неповиновения. Они пользовались наивностью молодых людей, которым казалось участие в таких уличных акциях интересным и прикольным». 

Однако, по его мнению, речь шла о призывах не просто к уличным протестам, а к насилию против полицейских, а также к общей дестабилизации страны. «Какая бы власть в стране ни была, все вопросы, любые претензии надо решать строго в правовом поле. А не выводить молодежь на улицу с призывами к свержению существующего строя. Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно. Власть сегодня показала, что она в РФ существует», – заключил Клинцевич.

В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание  проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Мосгорсуд еще в апреле утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. С банками им можно было взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Политолог Павел Данилин объяснял, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями.



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