 

Набить карманы побольше: украинцы выступили против законопроекта Зеленского по деолигархизации

09.06.2021, 22:38, Разное
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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому некоторых граждан будут по закону признавать “олигархами”. Попавшие под этот термин не смогут спонсировать политические партии, приобретать крупные объекты приватизации, а также оказывать какое-либо влияние на СМИ.

Центр социальных исследований Socis провел на Украине опрос. Гражданам задавали вопрос, зачем, по их мнению, Владимиру Зеленскому нужен этот закон.

Некоторые позитивно относятся к инициативе президента и считают это хорошим делом. Чтобы олигархи не вмешивались в дела государства. Другие, напротив, уверены, что Зеленский просто хочет набить карманы побольше.

35,7% опрошенных считают, что Владимир Зеленский таким образом просто повышает свой рейтинг, а сам законопроект ни к чему толковому не приведет. Пятая часть опрошенных считает шаг справедливым. 12,9% считают, что так Зеленский намерен провести передел собчтвенности на Украине. Некоторые считают этот шаг борьбой с неугодными и “слишком свободными” СМИ.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что учения НАТО на Украине назвали подготовкой к большому и неожиданному вторжению в Донбасс.



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