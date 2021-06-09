Мнение: Задержали Хованского

В Питере задержали блогера Хованского за призывы к оправданию терроризма.

Возбудили уголовку по статье 205, часть 2.

«По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть «Интернет» и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности», (с) СК РФ

По данной статье можно либо отделаться штрафом до 1 млн. рублей или , либо же отъехать на зону от 5 до 7 лет.

Как пишут на Вотте https://vott.ru/entry/591007, вот за вот этот фрагмент.

Искомый ролик, кстати, вполне себе свободно до сих пор лежит на Ютубе https://the-flow.ru/news/hovanskogo-zaderzhali и "политика по борьбы с ненавистью" почему-то Ютубом не реализуется.



Уже стандартная практика публикация фотографий срача из квартир задержанных.

Чуть позже, Хованский признал свою вину в оправдании терроризма.

ЛДПР от связи с Хованским открещивается.



Видимо когда пелись песни про убийство детей, вопросов у партии не возникало.

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