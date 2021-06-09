Как Лобода продюсерку выгнала – Личное мнение

Светка Лобода уволила свою продюсершу Нателлу Крапивину, которую считали близкой подругой исполнительницы.



Фото: Соцсети

Причиной увольнения Крапивиной послужила, как я поняла, фантазия Нателлы на тему расчленения Филиппа Киркорова и Давы на шашлыки.

Под фотографией Фили и Давы Крапивина написала:

Полный паноптикум. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки.

Заявление, как минимум, очень неожиданное и странное. Демонстрирующее плохое образование и какую-то, не побоюсь этого слова, дремучесть из подворотни.

Во-первых, при чём тут Кавказ? А шашлыки каким боком? А разве есть хоть один задокументированный случай, когда жители Кавказа делали из человека шашлык, а потом его ели? Каннибалы, насколько я помню географию, съели Кука в Тихом океане, но никак не на Кавказе.

Вот как одним предложением оскорбить всех: кавказцев, румынов и так далее? Что в голове человека, которая извергает из себя такое? Отвечу: недостаток знаний, узкий кругозор — это всегда в таких случаях подводит.



Фото: Соцсети

Ладно, оставим в стороне оскорбления. Пусть извинениями за них займётся кто-то другой.

Второй момент ещё более важен: как, существуя в XXI веке, человек может предложить в публичном пространстве расчленить кого-то на шашлыки? На костре ещё, как в XIII веке предложи сжечь!

Это каким дремучим, совершенно не ловящим тренды современного мира, нужно быть?

В 2021 году такие заявления сами по себе звучат неуместно. Будто говорящий публично у всех на виду сделал каку. Предлагать расчленить кого бы то ни было на шашлыки? Не в зассанной подворотне фавел Бразилии, а в центре Москвы? Нель-зя! От слова «совсем». Нравится вам это или нет, но такова наша сегодняшняя реальность, которая, уверяю вас, не изменится.

Вы либо в неё впишетесь, либо — нет.

Вот Крапивина не вписалась. В современном мире она — как мамонт из прошлого в посудной лавке. Не шарит. Нос по ветру не держит. Мышей не ловит.

И в этом, в общем-то, нет ничего криминального. Я не стану осуждать человека за отсталость.

Но есть профессии, в которых отсталость от трендов является свидетельством профессиональной непригодности. Продюсер — одна из них.

Продюсер не может отставать от трендов. Он должен их опережать, а лучше всего, уловив настроения, создавать. Иначе это — не продюсер, а лицо, не соответствующее занимаемой должности.

В последнее время Лобода только и делает, что копирует западных звёзд. Причём, звёзд уже гаснущих, бывших популярными когда-то. В мире, где даже новости живут три минуты, информпространство движется с бешеной скоростью, такое копирование прошлогоднего снега выглядит жалко.

Виновата в этом, конечно, и сама Лобода, но сильнее, что очевидно, её продюсерка — это ведь её зона профессиональной ответственности. Возможно, Светка, уволив Крапивину, теперь проявит себя не подражанием, а чем-то своим.

Согласны?

Что отвечаете, когда вас спрашивают, с какого вы района? А если хулиганы предложат попрыгать, чтобы узнать, есть ли в карманах мелочь — хотя, даже гопники уже так не делают.

Короче, как вы относитесь к людям, застрявшим менталитетом в прошлом?

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