Какие растения ставят в домах за границей, что их интерьеры выглядят так дорого

Смотришь зарубежный сериал, в котором показывают интерьеры местных домов, и удивляешься: в них нет ничего особенного, но картина смотрится стильно и дорого. Во многих случаях стоит лишь присмотреться повнимательнее, и сразу все становится ясно: дело — в гармоничном сочетании деталей и… комнатных растениях.

Итак, какие растения ставят в домах за границей, что их интерьеры так прилично смотрятся? Давайте взглянем на них вместе.

Бонсай

Бонсай обожают не только в Японии и Китае — аккуратные деревца можно встретить и в европейских домах, и в Америке. Многих сильно привлекает особенность выращивания бонсай — в мелких горшочках, а то и вовсе в таре, напоминающей декоративный поднос.

Очень популярной разновидностью бонсай является кадзура (родом из Японии).

Выращивать такую красоту непросто, но результат оправдывает все усилия. Если “прописать” бонсай в своей квартире, ее интерьер определенно будет смотреться очень дорого и стильно.

Фиалка

Этих красавиц с пушистыми листьями обожают не только в России, но и в Европе. Только там предпочитают некрупные, но обильно цветущие сорта.

Горшочки с кустиками, покрытыми мелкими цветочками, ставят везде: и на полках, и на столах, но только не на подоконниках — там так не принято. Размещают по одной, а не сразу скопом, как это любят делать у нас.

Филодендрон

Современным цветоводам известно огромное количество сортов филодендрона. Но в России его не любят так, как в Америке и Европе. Там его выращивают не только в горшках, но и на улице. Любимая заграничная фишка — посадить плетущийся сорт растения возле колонны, обвивая ее зеленью по мере роста плетей. Смотрится очень стильно.

Некрупные сорта филодендрона выращивают в горшочках, расставляя их в разных местах жилища. Крупные растения отлично смотрятся на полу, небольшие — на журнальных столиках.

Довольно часто филодендрон размещают ближе к потолку, чтобы спустить его плети книзу. “Зеленый водопад” очень стильно вписывается в светлый и просторный интерьер любой комнаты, будь то спальня или ванная.

Гиппеаструм и амариллис

Гиппеаструм по праву можно называть королем лилий. Этот цветок любят не только в нашей стране, но и далеко за границей.

Если у нас гиппеаструмы красуются, в основном, на окнах, то там их растят прямо на полу, на каминных полках и полках-консолях. Наблюдая за опытом иностранцев, можно сказать, что такая лилия очень стильно смотрится, когда посажена в белый керамический горшок.

Если в Европе, как и у нас, в основном, выращивают гиппеаструмы, то в Америке больше любят амариллисы. К сожалению, эти виды лилий часто путают, хотя, на самом деле, они не похожи друг на друга. Амариллис — пахнущая лилия, стрелка которой способна выдерживать целый букет граммофонов. Да и цветут они в разное время.

Пилея

О пилее россияне вряд ли слышали много — у нас разводить ее не принято. А вот за границей такой зеленый житель есть во многих домах, такое растение часто можно увидеть в фильмах. Ничего удивительного в этом нет — пилея действительно смотрится очень стильно.

Единственный недостаток этого горшечного друга — его любовь к солнцу. Если поставить пилею в затененный уголок, она тут же утратит свою красоту — листья поблекнут, а растение, спустя короткое время, погибнет.

Колоказия

Еще одно комнатное украшение с необычным названием действительно поражает своей красотой и необычным видом. Колоказия имеет пышную и раскидистую листву, отчего совсем не подходит для выращивания в тесных помещениях. В то же время в просторных залах она смотрится потрясающе и богато.

За границей колоказию чаще всего выносят на улицу — там она проводит весь теплый сезон. Растение обожает обильный и регулярный полив, во всем остальном оно весьма неприхотливо.