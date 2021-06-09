 

В США разработали технологию быстрой биопечати

09.06.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В калифорнийском университете представлен уникальный 3D-принтер, на котором можно печатать живые ткани с рекордной скоростью. По словам экспертов, возможности агрегата таковы, что можно производить ценную для медицины продукцию в промышленных масштабах.

Речь идет о существенном сокращении подготовительной работы, говорят эксперты. Доклинический скрининг может происходить на отдельных этапах всего за полчаса. Для сравнения: в целом процедура может занять до 15 лет, что обойдется инвесторам примерно в два с половиной миллиона долларов без гарантий успешного результата.

Специалисты ожидают, что данная разработка позволит обеспечить прорыв в области изготовления органических тканей и ряда фармацевтических препаратов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Для лечения диабета была создана искусственная поджелудочная железа

02.10 / Россия будет проводить испытание вакцины от коронавируса на добровольцах из Венесуэлы

15.04 / Байден выступит с речью по России

09.05 / Обломки китайской ракеты-носителя, которые не сгорели в атмосфере, упали в Индийский океан

15.01 / Узерли показала лицо новорожденной дочери

04.09 / Трамп заявил, что “ладить” с Россией и КНДР – это правильно

07.07 / Украинская Премьер-лига собирается создать собственный телеканал

27.12 / В Новосибирске пытаются вырастить морозоустойчивую корову

21.09 / Климатические зоны в Украине сдвинутся с юга на север в ближайшие 10 лет – ученые

21.08 / В РФ начали разработку антиалкогольной концепции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика