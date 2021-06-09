В США разработали технологию быстрой биопечати

В калифорнийском университете представлен уникальный 3D-принтер, на котором можно печатать живые ткани с рекордной скоростью. По словам экспертов, возможности агрегата таковы, что можно производить ценную для медицины продукцию в промышленных масштабах.

Речь идет о существенном сокращении подготовительной работы, говорят эксперты. Доклинический скрининг может происходить на отдельных этапах всего за полчаса. Для сравнения: в целом процедура может занять до 15 лет, что обойдется инвесторам примерно в два с половиной миллиона долларов без гарантий успешного результата.

Специалисты ожидают, что данная разработка позволит обеспечить прорыв в области изготовления органических тканей и ряда фармацевтических препаратов.