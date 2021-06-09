 

Елена Малышева раскрыла эффективный способ борьбы с мозолями

09.06.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярный теледоктор Елена Малышева пояснила об эффективном способе борьбы с мозолями. Эта тема была затронута в рамках программы «Жить здорово!», которая выходит в эфир «Первого канала».
Малышева и ее соведущие объяснили, что сухая мозоль представляет собой избыточную продукцию поверхностных клеток кожи. Она появляется для защиты нижних слоев дермы в результате перегрузки. Мозоли появляются из-за ношения неудобной обуви, а также сахарного диабета. В первом случае у человека возникают болезненные ощущения, а во втором они отсутствуют.

Сухие мозоли можно лечить посредством использования механических средств, например, пемзы или же мочалки. Также можно произвести кислотный пилинг ног. Все дело в том, что кислоты делают мозоли мягче, к тому же они позволяют в течение нескольких дней бесследно избавиться от нароста. Лучше всего с проблемой справится салициловая кислота, пластыри или же косметические носки.

Носки с салициловой кислотой больше всего подойдут тем, у кого появляются мозоли на пятках. В данном месте повреждается огромный участок кожи. Сухие мозоли на пальцах можно заклеить пластырем.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Мнение: Правила для М и Ж

01.09 / Мнение: Письмо: “Не хочу обременять”

11.05 / Эксперты предупреждают россиян о высокой опасности бессимптомного течения COVID-19

07.02 / «Аэрофлот» временно прекращает полёты из-за нехватки наркологов

27.11 / Борис Жуков: «Не волнуйтесь, человечество не деградирует»

26.12 / Мнение: Стучать или не стучать

24.12 / Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

01.02 / Мнение: Отключение

12.02 / В Генштабе начались учения по эвакуации детей чиновников в случае разрыва отношений с Евросоюзом

21.08 / Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика