Елена Малышева раскрыла эффективный способ борьбы с мозолями

Популярный теледоктор Елена Малышева пояснила об эффективном способе борьбы с мозолями. Эта тема была затронута в рамках программы «Жить здорово!», которая выходит в эфир «Первого канала».

Малышева и ее соведущие объяснили, что сухая мозоль представляет собой избыточную продукцию поверхностных клеток кожи. Она появляется для защиты нижних слоев дермы в результате перегрузки. Мозоли появляются из-за ношения неудобной обуви, а также сахарного диабета. В первом случае у человека возникают болезненные ощущения, а во втором они отсутствуют.

Сухие мозоли можно лечить посредством использования механических средств, например, пемзы или же мочалки. Также можно произвести кислотный пилинг ног. Все дело в том, что кислоты делают мозоли мягче, к тому же они позволяют в течение нескольких дней бесследно избавиться от нароста. Лучше всего с проблемой справится салициловая кислота, пластыри или же косметические носки.

Носки с салициловой кислотой больше всего подойдут тем, у кого появляются мозоли на пятках. В данном месте повреждается огромный участок кожи. Сухие мозоли на пальцах можно заклеить пластырем.

Источник: lenta.ru