В июле может выйти недорогой OnePlus Nord 2 с SoC MediaTek Dimensity 1200

В Сети появилась информация о скором выходе очередного нового недорогого смартфона от компании OnePlus. Nord 2 с процессором Dimensity 1200 от MediaTek ожидается уже в июле.

Не так давно техноблогеры сообщали о готовящемся выпуске китайской компанией OnePlus нового смартфона недорогого сегмента. Сейчас инсайдеры уверены в том, что новинка с названием Nord 2 выйдет уже в июле. Причем ее стоимость будет даже ниже, чем ожидалось. Этого производитель добьется, заменив чипсет, в ожидаемом аппарате установят однокристальную платформу Dimensity 1200 от MediaTek.

При этом главный датчик его основной камеры получит разрешение в 50 миллионов точек, причем это будет IMX766 японской компании Sony. Об этом пишет известный инсайд-блогер Digital Chat Station, ранее уже неоднократно дававший точные прогнозы относительно инноваций техноиндустрии.

По опубликованным в Сети сведениям, стоимость аппарата ожидается примерно в 300-400-долларовом диапазоне. Стоит отметить, что ряд экспертов сомневались ранее в выходе новинки. Что из предсказанного окажется правдой, общественность узнает уже буквально через месяц.

Источник: www.ixbt.com