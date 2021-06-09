 

В июле может выйти недорогой OnePlus Nord 2 с SoC MediaTek Dimensity 1200

09.06.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появилась информация о скором выходе очередного нового недорогого смартфона от компании OnePlus. Nord 2 с процессором Dimensity 1200 от MediaTek ожидается уже в июле.
Не так давно техноблогеры сообщали о готовящемся выпуске китайской компанией OnePlus нового смартфона недорогого сегмента. Сейчас инсайдеры уверены в том, что новинка с названием Nord 2 выйдет уже в июле. Причем ее стоимость будет даже ниже, чем ожидалось. Этого производитель добьется, заменив чипсет, в ожидаемом аппарате установят однокристальную платформу Dimensity 1200 от MediaTek.

При этом главный датчик его основной камеры получит разрешение в 50 миллионов точек, причем это будет IMX766 японской компании Sony. Об этом пишет известный инсайд-блогер Digital Chat Station, ранее уже неоднократно дававший точные прогнозы относительно инноваций техноиндустрии.

По опубликованным в Сети сведениям, стоимость аппарата ожидается примерно в 300-400-долларовом диапазоне. Стоит отметить, что ряд экспертов сомневались ранее в выходе новинки. Что из предсказанного окажется правдой, общественность узнает уже буквально через месяц.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Россияне массово вызывают скорую помощь, чтобы поздравить врачей с профессиональным праздником

18.07 / Элла Суханова рассказала о специфике кормления грудью с имплантами

28.09 / Мнение: Плохой сигнал. О расстрельной тюрьме “Серпантинка”

29.04 / Мнение: ФБК и мыши

29.12 / Мнение: Причины и следствия

18.05 / Скандалы: «Главкосмос» запустил экраноплан в гараж

02.10 / Каждый выбирает по себе

31.08 / История: Как СССР стал великой танковой державой

10.09 / Немецкий экономист предрек Германии большие издержки после отказа от «Северного потока-2»

01.05 / Мнение: Чудовищное преступление сталинского режима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика