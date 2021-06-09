Эксперт Пятунин назвал способы продлить срок службы аккумулятора в смартфоне

Эксперт Дмитрий Пятунин в ходе интервью пояснил о способах, которые помогут продлить срок работы аккумулятора на смартфоне. По его словам, необходимо отказаться от привычки ставить девайс на длительную ночную зарядку.

Срок эксплуатации гаджетов в последнее время снизился, поскольку производители отказались от сменных аккумуляторов. Теперь он зависит от того, сколько прослужит батарея. Обычно этот срок составляет 2-3 года. Такой подход компаний-производителей вынуждает пользователей постоянно менять девайсы.

Когда телефон заряжен на 100%, батарея быстро нагревается, также происходит перегрев электронных компонентов. Если отсутствует достаточное охлаждение, то не исключено возгорание. Во время процесса зарядки не стоит перегружать смартфон работой посторонних приложений.

Оптимально устройство можно эксплуатировать, когда заряд находится на уровне 20-80%. При этом температурный режим должен составлять 0-70 градусов по Цельсию. Для сохранности смартфона или же другого гаджета не нужно ставить его на зарядку на всю ночь. Достаточно сделать это утром или же вечером. Тогда срок службы устройства увеличится в два раза.

Источник: www.gazeta.ru