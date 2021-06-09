Украина вывела контингент в составе миссии НАТО из Афганистана – Минобороны

Украинский персонал возвращался с 1-го по 5 июня самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76МД.

“Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств – контрибуторов миссии”, – говорится в сообщении.

В состав миссии НАТО “Решительная поддержка” входил 21 военнослужащий ВСУ. Основными их задачами было выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; меры по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и другое.

“Полученный опыт при выполнении задач миссии НАТО “Решительная поддержка” украинские военнослужащие будут применять на родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе операции Объединенных сил”, – заявили в министерстве.

Контекст:

По данным Минобороны, украинский персонал участвовал в миссии НАТО в Афганистане с 2015 года.

Сейчас украинские военнослужащие участвуют в восьми миссиях по поддержке мира и безопасности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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