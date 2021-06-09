Крушение MH17. В суде обсудили, где была выпущена ракета из “Бука”, и заслушали записи переговоров боевиков “ДНР”

7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу, судьи в последние дни изучают материалы следствия. 8 июня в суде рассказали, как по обломкам пришли к выводу, что самолет сбили именно из “Бука” и отметили, что некоторые обломки ракеты были найдены в телах погибших. Идентифицированы тела 296 жертв – останки двух погибших так и не нашли, но по вещам, билетам и данным с их телефонов известно, что они были в самолете.

Также 8 июня в суде начали, а 9 июня продолжили обсуждать вопрос, откуда именно была выпущена ракета.

В суде были рассмотрены альтернативные локации: Амвросиевка (ее упоминают двое свидетелей, но эта версия отклонена следователями, так как она с учетом дальности полета ракеты она слишком далеко от точки, где рейс MH17 исчез с радара) и Зарощенское (есть спутниковые снимки от минобороны РФ, на которых видны ракетные установки “БУК” в поле возле Зарощенского, однако следственная группа выяснила, что снимки фальшивые – установки на них добавили в Photoshop).

Основная версия следствия – ракету запустили с определенного поля под Первомайским. Суд обсудил документы в досье, которые привели следственную группу к этому выводу.

В деле содержится 20 показаний свидетелей, которые наблюдали запуск ракеты. Суд рассмотрел ряд фотографий дымового следа, снятых свидетелями, и сопоставление спутниковых снимков этого района, сделанных в июле 2014 года. Исследовательская группа проследила движение установки “Бук” на юг от Снежного в направлении Первомайского 17 июля 2014 года. Кроме того, эту версию подтверждают записи телефонных разговоров и разговоры в чате.

В суде отметили, что минобороны РФ утверждало, что якобы передало ракету, которой был сбит самолет, в Украину еще в Советское время – это не подтвердилось. Также было проведено расследование по заявлению концерна “Алмаз-Антей” о том, что они не производили ракеты 9М38М1 с 90-х годов и не поставляли их в российскую армию, однако следственная группа нашла фото таких установок и ракет “Бук” в 53-й аэромобильной бригаде из Курска.

“Буки” на вооружении армии РФ. Скриншот трансляции судебного заседания / graty.me

Также 9 июня суд приступил к обсуждению роли подозреваемых в крушении самолета. Судья Дагмар Костер, который вел доклад по этому вопросу, напомнил, что он пока только рассматривает результаты следствия и не выносит никаких решений.

Согласно обвинительному акту, прокуратура подозревает каждого обвиняемого в участии в сбитии самолета из установки “Бук”. Роль обвиняемых будет зависеть от их позиции в иерархии сил группировки “ДНР”. Еще 8 июня судья Хендрик Стейнхейс отметил, что в отношении обвиняемых будет использовать термин “сепаратисты”, и подчеркнул, что суд не дает политической оценки конфликту.

“Эти группы в материалах дела также называют “повстанцы” или “боевики” – в зависимости от того, кого вы спрашиваете. И эти группы не гомогенные. Поскольку целью этих бойцов было прийти к какой-то форме отделения или самоуправления, суд будет использовать термин “сепаратисты”, – сказал судья.

9 июня суд заслушал записи перехваченных СБУ переговоров главы “разведки “ДНР” Сергея Дубинского с замкомандира группировки “Восток” Александром Семеновым, а также переговоры Дубинского, так называемого бывшего министра обороны “ДНР” Игоря Гиркина и полковника РФ Олега Пулатова.

На одной из записей, в частности, Дубинский за семь часов до катастрофы говорит Пулатову: “Слушай меня. Сейчас тебе “Крот” [Леонид Харченко] притянет “Бук-М”. Надо поставить где-то в районе Первомайска его”.

В суде также прозвучали записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Гиркин говорил собеседникам о тяжелом положении сторонников “ДНР” в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил в Twitter, что презентованные в суде на данный момент материалы подтверждают отсутствие альтернативных версий уничтожения самолета – самолет был сбит ракетой “Бук” с временно оккупированной территории около села Первомайское.

Суд визначається з роллю 4 обвинувачених у збитті #МН17 та їх місця в ієрархії НЗФ РФ. Також мова йде про інших осіб, що згадуються в матеріалах справи, та координацію постачання зброї.

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 9, 2021

Суд прервал слушание до 10 июня. Планируется продолжение обсуждения документов, касающихся возможной причастности подозреваемых.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

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