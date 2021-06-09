В “Голосе” заявили, что узнали из СМИ о возможном выходе из партии 10 нардепов

В партии отметили, что официально о намерении выйти из ее состава нардепы не сообщали, ни один из них не сложил мандат и не уведомид о таких намерениях ни руководство партии, ни политсовет.

“О возможных намерениях некоторых членов фракции “Голос” выходить из нее нам известно только из комментариев СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции”, – говорится в заявлении.

Контекст:

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

22 марта 2021 года нардеп Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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