 

Российский военный погиб при взрыве в Сирии

09.06.2021, 21:48, Новости дня
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В результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии один российский военный погиб, трое пострадали, информирует Минобороны России.

Жизни пострадавших находятся вне опасности. Подрыв бронеавтомобиля произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в сирийской провинции Хасеке, передает РИА «Новости».

Сработало неустановленное взрывное устройство. Российский военнослужащий «скончался от полученных травм», информирует ведомство. Еще трое военных были госпитализированы, «им оказана необходимая медицинская помощь». Минобороны сообщило, что «окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», передает ТАСС.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Так, в июле боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения. В августе генерал-майор Вооруженных сил России погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.



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