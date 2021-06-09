 

Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею

09.06.2021, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

9 июня бывший кандидат в президенты Белоруссии, а ныне оппозиционный политик Светлана Тихановская обратилась к американским сенаторам, работающим в Комитете по иностранным делам. Она представила ситуацию на родине с точки зрения белорусских “демократических сил”. На сайте политике отмечается, что онлайн-выступление приурочено к предстоящим саммиту Большой семерки и встрече между президентами России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

Тихановская заявила сенаторам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается преследованиями политических активистов и журналистов. Оппозиционер заявила, что “преступный” режим смог адаптироваться к внешнему давлению, потому что реакция международной общественности постепенно уменьшается. Со слов политика, Лукашенко почувствовал безнаказанность.

Светлана Тихановская напомнила, что международная реакция была эффективной после “угона” самолета в Минске, и предложила не останавливаться на этом, потому что в ином случае Лукашенко может превратить Белоруссию в европейскую Северную Корею.

Оппозиционный политик призвала американские власти “нацелить” санкции на иностранные источники и белорусские компании, которые спонсируют режим Лукашенко. Она так же попросила пригласить белорусских демократов на предстоящие саммиты НАТО, Евросоюза и Большой семерке, чтобы совместно обсудить кризисную ситуацию в Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Цены на продукты в России взлетели в три раза быстрее

22.08 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

13.05 / Мнение: Определенные аналогии с Украиной

06.09 / Можем повторить? Нет, не думаю – Личное мнение

17.09 / Администрация Ульяновской области передала пень для голосования в музей ЦИК России

03.01 / Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать трубопровод «Северного потока-2»

21.05 / Маску предложили производить Tesla в Подмосковье и Калужской области

23.11 / Мнение: Справки Павла Фитина на предателей Родины

17.03 / Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в новой съемке эко-коллекции одежды

22.05 / Любовь дается очень тяжело: 3 знака зодиака, которым трудно влюбиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика