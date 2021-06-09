Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею

9 июня бывший кандидат в президенты Белоруссии, а ныне оппозиционный политик Светлана Тихановская обратилась к американским сенаторам, работающим в Комитете по иностранным делам. Она представила ситуацию на родине с точки зрения белорусских “демократических сил”. На сайте политике отмечается, что онлайн-выступление приурочено к предстоящим саммиту Большой семерки и встрече между президентами России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

Тихановская заявила сенаторам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается преследованиями политических активистов и журналистов. Оппозиционер заявила, что “преступный” режим смог адаптироваться к внешнему давлению, потому что реакция международной общественности постепенно уменьшается. Со слов политика, Лукашенко почувствовал безнаказанность.

Светлана Тихановская напомнила, что международная реакция была эффективной после “угона” самолета в Минске, и предложила не останавливаться на этом, потому что в ином случае Лукашенко может превратить Белоруссию в европейскую Северную Корею.

Оппозиционный политик призвала американские власти “нацелить” санкции на иностранные источники и белорусские компании, которые спонсируют режим Лукашенко. Она так же попросила пригласить белорусских демократов на предстоящие саммиты НАТО, Евросоюза и Большой семерке, чтобы совместно обсудить кризисную ситуацию в Белоруссии.