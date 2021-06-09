Мнение: Утренняя звезда
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Предлагаю снять белое пальто и разобрать имидж вот этого парня.
В его имидже ярко выражены несколько мощных архетипов.
Азиатских, что особенно удобно в его случае.
Татуировки на лице и теле, грубая цепь с пентаклем, прическа "азиатский гребешок" – это стиль якудзы, члена преступной японской группировки. Якудзы демонстративно маргинальны и само слово означает "бесполезный человек". Якудзы всегда внушали мирному населению страх, поскольку были настоящими отморозками.
Стиль якудзы смешан со стилем баскака – татаро-монгольского сборщика дани. Это второй архетип.
Отсюда пестрые одежды, блестящие пиджаки, крупные золотые украшения, богатые интерьеры и манера постоянно размахивать пачками денег, осыпая ими женщин, продажных и разных.
Баскаки появлялись в русских селах и городах и женщины замирали перед ними от страха и волнения, поскольку баскак мог воспользоваться властью и выбрать себе любую, купив ее за деньги или долги.
Крупный центр Золотой Орды был на месте Уфы, родного города Алишера.
Третий архетип – Алистер Кроули (глава оккультного ордена "Золотая Заря"), считавший себя Люцифером (ангелом Утренней Звезды) и "Зверем 666".
Имя Алишер Моргенштерн – буквально Алистер Утренняя Звезда. На щеке Алишера звезда, над бровью 666.
Вот три архетипа, которые не только причудливо соединились в образе исполнителя, но и органично вплелись в его творчество. Он плохой парень, матерщинник, циник и нигилист, рулящий золотым потоком как царь Аида ("Плутос" – богатый). Образ – совершенно сценический, гротескный, буквально – черт из золотой табакерки.
Четвертый архетип – вавилонский царь Навуходоносор 2, правивший на территории Средней Азии, завоевавший древний мир и заставивший Иудею и Египет платить дань. При его правлении Вавилон стал процветающим государством, в котором богатства и роскошь текли рекой. С именем этого царя связано число 666, упомянутая в Библии Вавилонская блудница, но не только.
С ним еще связано одно из семи чудес света: висячие сады Серамиды, и считается, что царь создал это чудо в подарок своей жене, которую очень сильно любил.
Навуходоносор – романтик.
А наша Утренняя звездочка?
Она, то есть он, тоже романтик.
Утренняя звезда – это планета Венера в небе вавилонян, Венеру позже и назвали Люцифером.
И наша утренняя звездочка тоже поет про любовь, кроме того что поет про богатство и продажу душу дьяволу.
Зачем ей богатство?
Если вы внимательно прочитаете тексты этого исполнителя, вы увидите аккуратно скроенный колпачок.
И вот этот колпачок в имидже и творчестве я предлагаю обсудить.
В имидже сами найдите колпачок, а в творчестве я частично покажу.
Вот Моргенштерн с Элджеем:
"Сотни сук хотят ко мне
Сотни сук хотят камней
Как дела? Как дела?
Это новый Cadillac"
Девушки хотят денег.
Моргенштерн обижен, но что ж… он привык.
И да, он осыпает этих продажных сук деньгами и он почти уже не страдает от их продажности.
Суровый недолюбленный волчонок-якудза, такой блестящий и такой одинокий…
Вот оттуда же.
"(Кх-кх-кх), Фенимор Купер
Разворот лукбука
Твоя подружка дрочит
На мой спорткар у клуба"
Опишете, почему корону девчонок сразу цепляет такой колпачок?
А я приведу другие фрагменты.
Вот он и Клава Кока:
"Эй не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу
Поверь мне, детка, я не дам те сердце, детка
Я не дам те душу, максимум, что это деньги. М?
Может быть чуть больше, если ты это заслужишь, сучка…
Но в душе, в неглиже, я — романтик Алишер
Я так верил в эту вашу, б*ять, любовь!
А что теперь?
Я умней, у меня: суки, деньги, тачки;
У меня в сумке пачки, пачке
Девочка ночью громко плачет — ну а мне, а мне пох"
Вот здесь с Егором Кридом:
"Если вдруг меня не станет, бэйби,
Так, наверно, будет даже легче.
Теперь можешь тратить мои деньги.
Расскажи, какой я был п***тый детям
Если вдруг меня не станет, бэйби
Так, наверно, будет даже легче
Теперь можешь тратить мои деньги
Расскажи, какой я был п***тый детям"
Дополняйте.
Эта картиночка к имиджу А.М. не имеет прямого отношения.
Но успех этого фильма имеет прямое отношение к популярности монстров, которые "на лицо ужасные, добрые внутри". Иногда очень глубоко внутри.
Источник: Эволюция
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