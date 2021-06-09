 

Мнение: Утренняя звезда

09.06.2021, 21:40, Разное
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Предлагаю снять белое пальто и разобрать имидж вот этого парня.

В его имидже ярко выражены несколько мощных архетипов.

Азиатских, что особенно удобно в его случае.

Татуировки на лице и теле, грубая цепь с пентаклем, прическа "азиатский гребешок" – это стиль якудзы, члена преступной японской группировки. Якудзы демонстративно маргинальны и само слово означает "бесполезный человек". Якудзы всегда внушали мирному населению страх, поскольку были настоящими отморозками.

Стиль якудзы смешан со стилем баскака – татаро-монгольского сборщика дани. Это второй архетип.

Отсюда пестрые одежды, блестящие пиджаки, крупные золотые украшения, богатые интерьеры и манера постоянно размахивать пачками денег, осыпая ими женщин, продажных и разных.

Баскаки появлялись в русских селах и городах и женщины замирали перед ними от страха и волнения, поскольку баскак мог воспользоваться властью и выбрать себе любую, купив ее за деньги или долги.

Крупный центр Золотой Орды был на месте Уфы, родного города Алишера.

Третий архетип – Алистер Кроули (глава оккультного ордена "Золотая Заря"), считавший себя Люцифером (ангелом Утренней Звезды) и "Зверем 666".

Имя Алишер Моргенштерн – буквально Алистер Утренняя Звезда. На щеке Алишера звезда, над бровью 666.

Вот три архетипа, которые не только причудливо соединились в образе исполнителя, но и органично вплелись в его творчество. Он плохой парень, матерщинник, циник и нигилист, рулящий золотым потоком как царь Аида ("Плутос" – богатый). Образ – совершенно сценический, гротескный, буквально – черт из золотой табакерки.

Четвертый архетип – вавилонский царь Навуходоносор 2, правивший на территории Средней Азии, завоевавший древний мир и заставивший Иудею и Египет платить дань. При его правлении Вавилон стал процветающим государством, в котором богатства и роскошь текли рекой. С именем этого царя связано число 666, упомянутая в Библии Вавилонская блудница, но не только.

С ним еще связано одно из семи чудес света: висячие сады Серамиды, и считается, что царь создал это чудо в подарок своей жене, которую очень сильно любил.

Навуходоносор – романтик.

А наша Утренняя звездочка?

Она, то есть он, тоже романтик.

Утренняя звезда – это планета Венера в небе вавилонян, Венеру позже и назвали Люцифером.

И наша утренняя звездочка тоже поет про любовь, кроме того что поет про богатство и продажу душу дьяволу.

Зачем ей богатство?

Если вы внимательно прочитаете тексты этого исполнителя, вы увидите аккуратно скроенный колпачок.

И вот этот колпачок в имидже и творчестве я предлагаю обсудить.

В имидже сами найдите колпачок, а в творчестве я частично покажу.

Вот Моргенштерн с Элджеем:

"Сотни сук хотят ко мне
Сотни сук хотят камней
Как дела? Как дела?
Это новый Cadillac"

Девушки хотят денег.

Моргенштерн обижен, но что ж… он привык.

И да, он осыпает этих продажных сук деньгами и он почти уже не страдает от их продажности.

Суровый недолюбленный волчонок-якудза, такой блестящий и такой одинокий…

Вот оттуда же.

"(Кх-кх-кх), Фенимор Купер
Разворот лукбука
Твоя подружка дрочит
На мой спорткар у клуба"

Опишете, почему корону девчонок сразу цепляет такой колпачок?

А я приведу другие фрагменты.

Вот он и Клава Кока:

"Эй не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу
Поверь мне, детка, я не дам те сердце, детка
Я не дам те душу, максимум, что это деньги. М?
Может быть чуть больше, если ты это заслужишь, сучка…

Но в душе, в неглиже, я — романтик Алишер
Я так верил в эту вашу, б*ять, любовь!
А что теперь?
Я умней, у меня: суки, деньги, тачки;
У меня в сумке пачки, пачке
Девочка ночью громко плачет — ну а мне, а мне пох"

Вот здесь с Егором Кридом:

"Если вдруг меня не станет, бэйби,
Так, наверно, будет даже легче.
Теперь можешь тратить мои деньги.
Расскажи, какой я был п***тый детям
Если вдруг меня не станет, бэйби
Так, наверно, будет даже легче
Теперь можешь тратить мои деньги
Расскажи, какой я был п***тый детям"

Дополняйте.

Эта картиночка к имиджу А.М. не имеет прямого отношения.

Но успех этого фильма имеет прямое отношение к популярности монстров, которые "на лицо ужасные, добрые внутри". Иногда очень глубоко внутри.

Источник: Эволюция



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