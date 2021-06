Мнение: Местоимение при знакомстве, стратегическое отсутствие яиц и менструационные избы

1. Вежливое дружелюбное приветствие по-русски звучит так: «Добрый день, меня зовут Моргозедир. Можно называть меня на ты». После этого ваш собеседник перестанет испытывать внутренние терзания и неловкость относительно того, как к вам лучше обращаться.

Но это в России. В США, казалось бы, таких сложностей вообще быть не должно, ведь в английском языке нет разницы между словами «вы» и «ты», оба этих понятия передаются местоимением you. Однако там есть другая проблема, связанная с новомодным гендерным этикетом. Читательница uralika пишет:

https://olegmakarenko.ru/2156317.html?thread=806393373#t806393373

Работаю в американском стартапе среднего размера. В основном проекте «мастер» ветку поменяли на «мейн» ещё в прошлом году. В планах на ближайший месяц искоренить упоминания «блэклист» и «вайтлист» [«чёрный список» и «белый список»].

О, ещё в прошлом году во время собраний появилась мода добавлять после «здрасьте, меня зовут Джеки» — «Мои местоимения — она/ её» (Hi everyone, my name is Jackie and my pronouns are she/ her).

Согласитесь, очень удобно: сразу любезно предупреждают, какие слова следует использовать, чтобы на вас не подали в суд за мисгендеринг.

С другой стороны, не совсем понятно, а как в данном случае быть с гендерно-небинарными персонами?

2. Ещё одна область для ускоренного импортозамещения. Несмотря на всю мощь нашего птицеводства, в России отсутствует производство высокотехнологичных яиц:

https://lenta.ru/news/2021/06/05/zaviseggs/

Сейчас Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, они нужны в том числе для производства препарата от COVID-19. Об этом РБК рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он уточнил, что для производства нужны специальные яйца — без патогенной микрофлоры, — но таких фабрик в стране нет. «Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — посетовал он. «В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос», — добавил Данкверт.

Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.

Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение 2-3 дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.

3. Некоторые обычаи жителей тёплых стран заставляют меня подозревать, что главная причина их отставания — отнюдь не колониальный грабёж прошлых веков:

https://lenta.ru/news/2021/06/04/more_comfort/

В штате Махараштра на западе Индии улучшат дома, в которые принудительно отправляют женщин во время менструации. Об этом сообщает BBC News.

Благотворительная организация из Мумбаи решила заменить ветхие менструационные избы на современные дома для отдыха, оборудованные кроватями, туалетами, водопроводом и электричеством. Представители объединения заявили, что нацелены бороться со стигматизацией женщин из-за естественной функции их организма. Они подчеркнули, что лучшим решением было бы полное уничтожение изб и искоренение практики изгнания.

В Индии менструация на протяжении долгого времени считалась табуированной темой, а женщины в течение этого периода объявлялись «нечистыми» и были вынуждены жить в условиях строгих ограничений. Им был запрещен доступ в храмы и к религиозным святыням, а также на кухню своего дома. В некоторых индийских племенах эти традиции сохраняются и сегодня.

Ранее избы для изгнания женщин строили из глины и бамбука с соломенной крышей, в них не было дверей, окон и необходимых удобств. Из-за этого женщины оставались в антисанитарных условиях и часто становились жертвами болезней или нападений диких животных.