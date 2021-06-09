Хованский и срач – Личное мнение

В Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма задержан блогер Хованский. Он спел песню, в которой есть оправдание трагедии Норд-Оста.



Фото: Варламов

Теперь Хованскому грозит до 7 лет лишения свободы.

Вину он свою признал, раскаивается.

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А я смотрю на него и думаю: наверное, моего любимого Антона Палыча, который считал, что в человеке всё должно быть прекрасно, тоже бы стошнило от внешнего вида этого индивида.

Неопрятный, толстый чувак с жёлтыми зубами и женским голосом стоит и раскаивается. Раскаивается в том, что по глупости своей (я надеюсь) мог вообще заикнуться об одной из крупнейших трагедий современной России.

Неприятно на такого смотреть. Тупо неприятно.

А фотографии из его квартиры видели?



Фото: Соцсети

Можете представить, что в голове у человека, устроившего в своём жилище помойку?



Фото: Соцсети

Помойку — в прямом смысле этого слова. Без малейшего преувеличения.



Фото: Соцсети

Меня часто упрекают в том, что я сужу людей по каким-то внешним признакам, принимая моё повышенное внимание к деталям, мимо которых большинство проходит мимо, за нелюбовь к людям, за какое-то ничем не подкреплённое критиканство.

На деле же я просто не прохожу мимо очевидного: всё в этой жизни взаимосвязано, одно проистекает из другого.

Толстый, лохматый, неопрятный лично мне пряник Хованского в кадре — это продолжение срача в его квартире, который является продолжением срача в его голове, в которой, собственно, и родилась мерзкая, похабная песня про трагедию в Норд-Осте. Трагедию, весь масштаб которой нормальному человеку — словами-то и не передать.

А теперь — вопрос: заслуживает ли Хованский, при всей его неприятности и неопрятности, того, чтобы его посадили за песню?

Почему вы так думаете?

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