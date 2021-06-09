Хованский и срач – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма задержан блогер Хованский. Он спел песню, в которой есть оправдание трагедии Норд-Оста.
Фото: Варламов
Теперь Хованскому грозит до 7 лет лишения свободы.
Вину он свою признал, раскаивается.
https://t.me/lenamiro/8971
А я смотрю на него и думаю: наверное, моего любимого Антона Палыча, который считал, что в человеке всё должно быть прекрасно, тоже бы стошнило от внешнего вида этого индивида.
Неопрятный, толстый чувак с жёлтыми зубами и женским голосом стоит и раскаивается. Раскаивается в том, что по глупости своей (я надеюсь) мог вообще заикнуться об одной из крупнейших трагедий современной России.
Неприятно на такого смотреть. Тупо неприятно.
А фотографии из его квартиры видели?
Фото: Соцсети
Можете представить, что в голове у человека, устроившего в своём жилище помойку?
Фото: Соцсети
Помойку — в прямом смысле этого слова. Без малейшего преувеличения.
Фото: Соцсети
Меня часто упрекают в том, что я сужу людей по каким-то внешним признакам, принимая моё повышенное внимание к деталям, мимо которых большинство проходит мимо, за нелюбовь к людям, за какое-то ничем не подкреплённое критиканство.
На деле же я просто не прохожу мимо очевидного: всё в этой жизни взаимосвязано, одно проистекает из другого.
Толстый, лохматый, неопрятный лично мне пряник Хованского в кадре — это продолжение срача в его квартире, который является продолжением срача в его голове, в которой, собственно, и родилась мерзкая, похабная песня про трагедию в Норд-Осте. Трагедию, весь масштаб которой нормальному человеку — словами-то и не передать.
А теперь — вопрос: заслуживает ли Хованский, при всей его неприятности и неопрятности, того, чтобы его посадили за песню?
Почему вы так думаете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет