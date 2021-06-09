 

Мнение: Почему россияне остаются в России?

09.06.2021, 21:22, Разное
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Оказывается, 48% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. Это скверная новость… Если молодежь хочет уехать, значит не видит для себя никаких перспектив, значит будущее видится им мутной безнадегой….

Но обнадеживает, что у более взрослых идея уехать из России появляется реже. 77% россиян, оказывается, не хотят уезжать. Это выяснилось в хое опроса, проведенного «Левада-центром», включенным в реестр иноагентов.

Мне интересно, почему 77% россиян не хотят уезжать из России? Притерпелись? Приспособились? Поняли, что там их никто не ждет? Или, как и я , возможно наивно продолжают надеяться?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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