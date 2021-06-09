Мнение: О социал-дарвинизме и третьей волне CoVID-19

После сегодняшней статистики споры о том, пришла ли в Россию третья волна CoVID-19 можно считать не актуальными. Пришла. Оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. В России впервые с марта выявили больше 10 тыс. случаев модной болезни за сутки.

И это ещё не всё.

Прирост заболеваемости в столице идёт на фоне начавшегося отъезда горожан по дачам и садовым участкам.

Собственно, ничего удивительного в условиях фактического провала целей по вакцинации: в Москве хотя бы один укол получили менее 12% населения, и это без учёта мигрантов. Иммунная прослойка не сформирована. Что ж, теперь она продолжит формироваться естественным путём.

«В приросте новых случаев, по мнению эксперта, есть и плюс, поскольку это ускоряет формирование “иммунной прослойки” в обществе», – заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Есть в его словах, конечно, немалая доля социал-дарвинизма. Но что делать, если наш человек иначе не понимает? Он может лопать всякое-разное в сосисках и пельменях, даже не вчитываясь в мелкий шрифт на этикетках, но не пойдёт вакцинироваться, потому что не знает состав «Спутника V».

А тут ещё появился намёк, что власти уже не будут в пожарном порядке развёртывать дополнительные койки для вновь заболевших CoVID-19. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Но, быть может, так и надо с нашими людьми?

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