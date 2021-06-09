Не паникуйте: «Обновления алгоритмов» — это не конец света для SEO-менеджеров

Эли Шварц — SEO-эксперт и консультант с более чем десятилетним опытом работы в ведущих компаниях B2B и B2C.

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Каждый раз, когда появляется слух об обновлении алгоритма Google, в SEO-сообществе возникает общая паника. Во время анализа чисел происходит коллективная задержка дыхания, а затем вздох облегчения (надеюсь), когда они остаются невредимыми после обновления алгоритма.

После того, как обновление выпущено, и особенно если оно подтверждено Google, множество статей и анализов экспертов пытаются проанализировать, что изменил Google и как победить в новой парадигме.

Я считаю, что все это беспокойство совершенно неуместно.

Алгоритм Google представляет собой своего рода мистический секретный рецепт, приготовленный в лаборатории, предназначенной для одновременного ограбления и вознаграждения сайтов по прихоти волшебного всезнающего волшебника. В этой устаревшей схеме цель каждого оптимизатора поисковых систем и веб-мастеров состоит в том, чтобы обмануть этого мастера и выйти на сторону победителя при каждом обновлении.

Присоединяйтесь к нам в четверг, 10 июня, в 12:30 PDT / 15:30 EDT для а Twitter Чат Spaces с автором Эли Шварцем.

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Эта идея коренится в фундаментальном непонимании того, что происходит при обновлении алгоритма Google, и в фундаментальном непонимании Google. На самом деле алгоритмы вам не враг. Они разработаны, чтобы помочь повысить удобство работы пользователей. Вот несколько точек зрения, которые помогут переосмыслить ваше отношение к алгоритмам.

Алгоритмы Google — это обширные и сложные программы, которые необходимо постоянно обновлять на основе реальных сценариев.

Google просто пытается помочь

Во-первых, давайте установим следующее: Google только пытается помочь. Компания хочет обеспечить приятное и качественное взаимодействие с пользователем для поисковика. Ни больше ни меньше. Это не волшебник, и его система не предназначена для произвольного ограбления и вознаграждения сайтов.

Имейте это в виду, когда мы продолжим.

Алгоритмы Google — это обширные и сложные программы, которые необходимо постоянно обновлять на основе реальных сценариев. В противном случае они были бы совершенно произвольными. Подобно тому, как в программе сообщается об ошибках и исправляются, поисковые системы должны обнаруживать, что не работает, и создавать решения.

Google, как и любая другая компания-производитель программного обеспечения, выпускает обновления с большим шагом вперед для своих продуктов и услуг. Однако в случае с Google они называются «основными обновлениями алгоритмов», а не просто обновлениями продуктов.

Теперь вы вооружены знаниями о том, что такое обновление алгоритма Google. Разве не приятно знать, что повода для паники нет?

Вы работали с талантливым человеком или агентством, которые помогли вам найти и удержать больше пользователей?

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Падение поискового трафика не обязательно причиняет вам вред

Если на сайте наблюдается падение поискового трафика после серьезного обновления алгоритма, это редко происходит из-за того, что был нацелен весь сайт. Как правило, хотя одна коллекция URL-адресов может быть понижена в рейтинге поиска, другие страницы, вероятно, улучшатся.

Чтобы увидеть улучшенные страницы, необходимо глубоко погрузиться в консоль поиска Google, чтобы выяснить, какие URL-адреса показали снижение трафика, а какие — прирост. Хотя сайт, безусловно, может увидеть резкий спад после обновления, обычно это происходит потому, что у них было больше проигравших, чем победителей.

Любое падение определенно не потому, что алгоритм наказал сайт.

Если вы видите падение, во многих случаях ваш сайт мог даже не потерять реальный трафик; часто потери представляют собой только потерянные показы, которые уже не конвертируются в клики. В недавнем обновлении Google удалил органический список сайтов с рейтингом избранных фрагментов. Я заметил резкое падение количества показов, но количество кликов практически не изменилось. Соберите и изучите подробные данные для более четкого представления информации, а не предполагайте, что сайт стал победителем или проигравшим после обновления.

Сосредоточьтесь на удобстве использования, как Google

Веб-сайты, которые стремятся предоставить пользователям удивительный и качественный опыт, не должны бояться обновлений алгоритмов. Фактически, обновления могут дать необходимый импульс для достижения успеха. Единственные веб-сайты, которым есть чего опасаться, — это те, у которых не должно было быть высокой видимости в поиске в первую очередь из-за плохого взаимодействия с пользователем.

Если ваш веб-сайт предоставляет пользователям отличные возможности, обновления, скорее всего, помогут вам, потому что они отсеивают сайты более низкого качества.

Если вы сосредоточитесь на хорошем пользовательском опыте, будут страницы, которые могут потерять часть трафика при обновлении алгоритмов, но в целом сайт обычно будет получать трафик в большинстве сценариев. Подробное изучение того, что изменилось, скорее всего, подтвердит идею о том, что веб-сайты не страдают и не получают выгоды от обновлений алгоритмов — только определенные URL.

Обновления — факт поисковой жизни

Google будет и должен постоянно обновлять свои алгоритмы. Основная мотивация Google — иметь развивающийся продукт, который и дальше будет радовать и удерживать своих пользователей.

Учтите, что если Google оставит свой алгоритм в покое, он рискует быть захвачен спамерами, которые воспользуются лазейками. Функция поиска, которая предоставляет слишком много спамовых результатов, скоро пойдет по пути AOL, Excite, Yahoo и любой другой поисковой системы, которая функционально больше не существует. Google остается актуальным, обновляя алгоритмы.

Обновления — это часть поисковой жизни.

Преследуйте пользователя, а не алгоритм

Вместо того, чтобы гнаться за алгоритмом, который неизбежно изменится, я считаю, что каждый веб-сайт, который полагается на органический поиск, должен сосредоточить свое внимание на более важном: на опыте пользователя.

Пользователь — конечный заказчик поиска. Если ваш сайт обслуживает пользователей, он будет иммунизирован от обновлений алгоритмов, предназначенных для защиты возможностей поиска. Нет мастера алгоритмов — только мастера SEO, которые выяснили, как применить лучшие процессы, лучшие процедуры и действия для вашего сайта.

Алгоритмы и обновления имеют только одну цель: помочь пользователю найти именно то, что он ищет. Период. Если вы помогаете пользователю, вам нечего бояться.

Этот пост представляет собой отрывок из статьи «Оптимизированная поисковая оптимизация продукта: почему вы строите свою стратегию органического роста».

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