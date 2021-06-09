 

Союз журналистов России покинул Европейскую федерацию журналистов

09.06.2021, 21:16, Разное
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…для «оптимизации расходов».

Правление Союза журналистов РФ (СЖР) в мае приняло решение покинуть Европейскую федерацию журналистов (ЕФЖ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя СЖР Владимира Соловьева президенту ЕФЖ Могенсу Блихер-Бьеррегарду.

По словам Соловьева, финансовое положение российского союза ухудшилось из-за пандемии, поэтому он больше не может платить членские взносы. Также европейское объединение, по мнению председателя СЖР, не сошлось с европейскими коллегами, так как их деятельность сосредоточена в основном на проблемах «членов Евросоюза или стран-кандидатов», которые «не имеют практического отношения к проблемам и задачам СЖР».

Руководитель международного отдела союза Тимур Шафир пояснил «Ъ», что прекращение членства в ЕФЖ — это «чисто технический процесс» и «не более чем оптимизация расходов». Однако он не назвал точную сумму членских взносов, добавив, что речь идет «о десятках тысяч евро».

По мнению Шафира, функции Европейской федерации журналистов и Международной федерации журналистов (МФЖ), где также состоит СЖР, «дублируются», поэтому правление российского союза посчитало «нецелесообразным» платить взносы в обе федерации.

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Президент ЕФЖ Могенс Блихер-Бьеррегард подчеркнул, что российская организация — единственная, которая вышла из европейского объединения из-за экономических проблем и федерация «всегда готова пойти в таких вопросах навстречу коллегам». Он также добавил, что ЕФЖ — «независимая организация, а не филиал МФЖ». Эксперты, опрошенные «Ъ», полагают, что уход из европейского объединения может быть «политическим решением» и нежеланием СЖР поддерживать заявления ЕФЖ о ситуации с журналистами в Беларуси.

Европейская федерация журналистов — крупнейшая организация журналистов в Европе, представляющая около 320 тысяч журналистов в 71 журналистской организации в 43 странах. Союз журналистов России, который насчитывает порядка 60 тысяч членов, присоединился к европейскому объединению в 2013 году.

Источник: Новая газета



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