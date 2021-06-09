Резидент Comedy Club Константин Бутусов: “Гарик Харламов – самый смешной человек в нашей стране”

Завершился сезон Comedy Club, в котором вы дебютировали как резидент. Опишите свои впечатления от работы в шоу. Как отличается публика и сцена от вашего предыдущего опыта выступлений?

Сезон еще не завершился, это происходит в декабре, когда Comedy Club снимает новогодний выпуск. Сейчас у нас небольшой летний перерыв, съемок нет, номы продолжаем трудиться в офисе, пишем номера и с сентября вновь будем выходить каждую пятницу в 21:00.

Впечатления от работы в Comedy Clubпотрясающие, здесь максимально комфортная обстановка для творчества. В первую очередь, хочу отметить людей, которые здесь работают. Продюсеры, резиденты, авторский состав, администраторы и остальные – это очень крутые, талантливые и просто хорошие люди. Comedy подарил мне множество новых знакомств. Мой первый номер в эфире был с “Бандеросом”, а на сцену шоу я впервые вышел в дуэте с Тимуром Батрутдиновым. В какой-то момент я подумал: “Подождите, неужели это правда, я стою на этой сцене, показываю номер, это зрители, на полу значок Comedy Club, рядом Батр, это со мной происходит?” Позже я стал меньше рефлексировать по этому поводу.

Я – давний фанат этой передачи, смотрю с ранних выпусков. Мне всегда был близок юмор ребят. Особенно фанател с игры Харламова, он “великий”. За время в Comedy я был неоднократным свидетелем различных рассказов Гарика, всегда смешных. Любая его история – шедевр. Невозможно сдерживать смех. Он воистину самый смешной человек в нашей стране.

Что касается публики, приятно видеть в зале знакомые мне лица. Только я не всем им пока знаком. Поэтому пока каждый выход на сцену как первый. В целом, не могу сказать, что публика специфическая. Наши зрители умные, читают книги, разбираются в актуальном, у них широкий кругозор. Люди смеются над шутками, а это значит, что публика хорошая.

Был ли страх затеряться среди старожилов камеди и уже признанных комиков шоу?

Чтобы не затеряться, нужно много работать, писать смешные монологи. Этим я и планирую заниматься. Я только начинаю в Comedy, думаю, время покажет. Знаю, что есть стереотип, мол, что молодые резиденты не приживаются. Не знаю, мне тут кайфово, меня принял коллектив, а дальше я просто буду делать то, что я умею, а там посмотрим… В Comedy очень дружественная, даже семейная обстановка. “Старички” делятся со мной опытом, помогают. Например, на проверочных вечеринках и съемках Демис (Карибидис – прим. ред.) подсказывает, каквыразить определенную эмоцию или докрутить шутку.

Есть ли у вас уже понимание, в каком направлении вы теперь развиваетесь и как меняется ваш материал?

Мы с моими ребятами постепенно привыкаем к новой работе, начинаем больше понимать, что нужно людям в зале и по ту сторону экрана. Если мы делаем что-то не так, нам помогают, направляют наши мысли в правильно русло. У нас миллион идей, будем пробовать. Очень хочу сделать совместные номера с Гариком и Демисом.

Какой номер сезона с вашим участием вам запомнился больше всего и почему?

Наверное, с “Банд’Эрос” про современную московскую семью. Это мой первый номер, который вышел в эфир. После него все мои родственники и друзья узнали, что я в Comedy.

Есть мнение, что жанр миниатюры устарел, но количество просмотров роликов на YouTube с вашим участием это опровергает. Что, по-вашему, делает юмор актуальным?

Не думаю, что этот жанр устарел. Просто у зрителей выбор стал шире. Главное, чтобы было остроумно и смешно.

Синий пиджак, в котором вы выступали несколько раз, – это вещь из вашего гардероба или она подобрана стилистом Comedy? Кто занимается имиджем артиста в Comedy Club и насколько вы участвуете в формировании своего образа?

Честно признаюсь, это делают стилисты. Я прихожу на примерку и мы вместе подбираем одежду. Этот пиджак мне предложили и он мнепонравился. Обычно спрашивают, как бы я хотел выглядеть. Мне комфортнее в пиджаке, поэтому и предлагают его. Если в следующий раз я захочу надеть свитер, они мне предложат свитер. Если я захочу выступить голым, то, скорее всего, мне вызовут скорую и моя карьера закончится.

Смотрите ли вы в эфире выпуски со своим участием? Сравниваете ли вы себя с другими резидентами? Есть ли между вами конкуренция?

Когда я выступал в КВН, я не смотрел эфиры по телевизору, не получалось по разным причинам. С Comedy другая история. С первого выпуска с моим участием у нас появилась традиция смотреть шоу всей семьей. Я готовлю индейку и мы садимся смотреть… Шучу, без индейки. Мы смотрим, и я параллельно рассказываю всякие забавные истории со съемок.

Не могу сравнивать себя с другими резидентами. Только если мои мысли совпадают с идеями кого-то из них, я думаю: “Кайф, он думает так же”. Никакой конкуренции я не почувствовал, у каждого из нас своя задача. Хотя я подумываю выступать в StandUp, чтобы перетянуть на себя аудиторию Ивана Половинкина. Шучу, конечно.

Как, по-вашему, отличается юмор на телевидении от юмора в интернете?

Не особо отличается. В интернете очень много смешного контента, который невозможно показать по телеку, – вот и все. Comedy периодически выкладывает в YouTube ролики из передачи и они разлетаются с хорошими цифрами.

Креативные продюсеры развлекательных шоу на ТНТ говорят, что в танцевальном или вокальном номере важно не потерять внимание зрителя в первые 10 секунд. Можно ли так же сказать про юмористический номер?

Такое тоже бывает, но иногда, чтобы шутка или история в номере работали лучше, мы погружаем, подводим плавно, работает накопительный эффект. Поэтому в наших номерах может быть такое, что ты первые 10 секунд можешь не понимать, что происходит, а потом просто взрываешься от смеха.

Собираетесь ли вы прокачивать личный бренд в соцсетях? Придумывать себе самостоятельный образ, делать уникальный контент для соцсетей Instagram или TikTok?

Да, в ближайшее время займусь этим, у меня есть Instagram. Кстати, набираете в поиске KostyaButusov, подписываетесь и я присылаю вам свое фото в трусишках в direct… Согласен, так себе мотивация. Еще у меня есть аккаунт в TikTok и даже 22 тысячи подписчиков, там я выкладываю свою девушку. Есть несколько успешных видео с 2-3 миллионами просмотров. Но пока я делаю акцент на творчестве в Comedy.

Юмор – это творчество или работа?

Юмор – это работа которая приносит удовольствие. А когда ты получаешь удовольствие, то начинаешь творить, тем более когда тебя окружают творческие люди. Я стараюсь быть в коллективе, чаще со всеми общаться, перенимать опыт, делиться идеями – и в итоге получается общий результат. Однако в Comedy на “голом” творчестве далеко не уедешь, нужно много работать.

Лучше комики России прямо сейчас? Назовите свой топ-5.

Скажу так: люди, которые меня очень сильно веселят и которых я готов слушать вечно – Харламов и Батрутдинов, Карибидис, Воля, Мартиросян, Щербаков, Тамби и Рептилоид, Усович, Комиссаренкои другие талантливые ребята.

Давно переехали в Москву? Что больше всего нравится в столице?

Я здесь полтора года. Моя история переезда прикольная: я встречаюсь с девушкой, она очень красивая, мы познакомились на КВН, я сидел в жюри в какой-то региональной лиге, а она играла со своей командой. Как только она вышла на сцену, я сразу влюбился. После игры я подошел к ней и сказал, что женюсь на ней, на что она сделала характерное лицо и жест. Но я не сдавался.

Мы много переписывались, гуляли, в итоге она “сдалась” и мы начали встречаться. Я прилетал на КВН в Москву, и мы виделись тайком каждый день между репетициями. Но онамосквичка, а я нет. Я улетал в Казань на неделю и снова приезжал на КВН в Москву. Это было сложно, со временем встал вопрос о переезде. В свой очередной приезд я сделал ей предложение, и она согласилась. Перед знакомством с ее родителями я очень переживал, но за ужином сразу нашел с ними общий язык. Наутро я должен был улететь, но тут объявили карантин. Ее родители предложили мне остаться – поначалу они шутили, что взяли меня в плен. А потом предложили остаться насовсем. 11 июля у нас с Аней свадьба и мы полетим на Мальдивы.

Вопрос, который иногда задают на собеседованиях, но мы внезапно зададим на интервью. Кем вы себя видите через пять лет?

В первую очередь, я хотел бы, чтобы мне ничто не мешало работать и творить. А так, через пять лет я вижу себя успешным 35-летним человеком. У меня есть цели и планы, которыми я как-нибудь поделюсь.