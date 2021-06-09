 

Тиранозавр Купер признан самым большим

09.06.2021, 21:04, Новости дня
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Ученые обнаружили останки древней рептилии на юго-западной окраине австралийского штата Квинсленд. Оказалось, что это был тиранозавр, получивший впоследствии имя Купер. Затем в сети появилась информация, что данное существо стало самым крупным в своем виде среди известных науке.

Рост рептилии составлял от пяти до шести с половиной метра. Его длина могла достигать до 30 метров. По предварительным данным, Купер жил на Земле в период от 92 до 96 миллионов лет назад.

До сих пор науке были известны огромные травоядные бронтозавры. Однако ученые даже не предполагали, что хищный тиранозавр также мог достигать таких невероятных габаритов. Исследования найденных останков продолжаются.



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