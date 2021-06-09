Инфекционист Малиновская назвала суперфуды для восстановления после COVID-19
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Российский инфекционист Светлана Малиновская назвала суперфуды для восстановления организма после перенесённого COVID-19. Для реабилитации необходимо добавить в свой рацион больше растительной и цельнозерновой пищи.
Для восстановления после ковида необходимо насытить организм сложными углеводами, к примеру, цельнозерновыми продуктами, а ещё как можно больше употреблять овощей, фруктов и кисломолочки. Идеально подойдут йогурты, простокваша, напитки с бифидобактериями, чайный гриб, а также бобовые культуры, овощи и зелень, а вот традиционное подсолнечное масло лучше заменить льняным. Доктор объясняет, что суперфуды поспособствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепят иммунитет.
Малиновская советует к обычному завтраку добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, которые наполнят организм полезными омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. К слову, для укрепления иммунитета крайне важно хорошо высыпаться, как минимум 8 часов в сутки, а ещё пить много чистой воды (не менее двух литров), можно добавлять в H2O пару капель лимона.
Китайские медики рекомендуют для восстановления организма использовать так называемые антиковидные травы. Стоит отметить, что напитки из корней солодки, цикория, цветков гибискуса оказывают сильный противовирусный и иммуномодулирующий эффекты.
Источник: radio1.news
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