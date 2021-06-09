Леонид Агутин обвинил Игоря Крутого в исчезновении со сцены группы «Отпетые мошенники»

Леонид Агутин высказал свою версию исчезновения со сцены популярной некогда группы «Отпетые мошенники». Музыкант обвинил в крушении звездной карьеры коллектива продюсера Игоря Крутого.

В конце 1990-х – начале 2000-х одной из самых востребованных музыкальных групп были «Отпетые мошенники». Их песни звучали на всех дискотеках и стабильно занимали лидирующие места во всевозможных хит-парадах. Однако уже после 2003 года творчество коллектива начало идти на спад и постепенно трио исчезло со сцены. О причинах крушения звездной карьеры ребят пояснил в Сети музыкант Леонид Агутин.

Именно в тот период он исполнил вместе с «Отпетыми мошенниками» известный шлягер «Граница». Клип к композиции был настоящим произведением искусства, по сути, минифильмом с сюжетной линией и яркими образами. Но на очередном вручении премии Муз-ТВ дорогостоящая работа не смогла получить ни одной награды. К голосованию в тот раз был причастен и именитый композитор и продюсер Игорь Крутой. Будучи с ним в хороших отношениях. Агутин обратился к товарищу, чтобы узнать причины досадного поражения. Однако Крутой заверил в справедливости и точности подсчета голосов.

Обидевшись на такой расклад, молодые и еще не достаточно опытные ребята из «Отпетых мошенников» разгромили свою гримерку. В ответ на такую хулиганскую выходку во влиятельном холдинге Игоря Крутого АРС им пригрозили, что перекроют путь к дальнейшему построению карьеры. На то время телевидение было основной площадкой для «раскрутки» артистов и недопущение на экраны буквально приравнивалось к забвению. В итоге именно так и произошло, группу убрали из всех эфиров и не давали возможность ротации на радиостанциях. Сейчас команда гастролирует со старыми песнями в качестве звезд прошлых лет.

Источник: actualnews.org