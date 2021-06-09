 

На чертежах в Сети показали точные размеры и уменьшенную чёлку iPhone 13 Pro

09.06.2021, 20:58, Разное
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В Сети появилась новая информация о грядущем выпуске смартфона iPhone 13 Pro. На представленных инсайдерами чертежах показаны не только уменьшенная чёлка устройства, но и его точные размеры.
Выпуск каждого нового поколения смартфонов от американской компании Apple всегда вызывает ажиотаж. Традиционно задолго до этого события в интернете появляется масса информации, отображающей как прогнозы, так и точные инсайды относительно характеристик iPhone. В этот раз в Сеть попали не только сведения о готовящейся новинке, но и ее чертежи, в точности которых уверены техноблогеры. Согласно утечке данных относительно iPhone 13 Pro, это будет не слишком тонкий аппарат, превышающий по общей толщине корпуса отметку в 10 миллиметров. При этом около 2.5 миллиметра из них занимает блок основной камеры. Длина и ширина аппарата составляют соответственно 146,7 и 71,5 миллиметра. Есть в инсайде даже данные о диаметре фото-видео-объективов, он равен 17 миллиметрам.

Как и сообщалось раньше, у iPhone 13 Pro останется пресловутая челка, которая просто уменьшится в размерах. Будут в новом поколении модули системы Face ID, однако разместят их уже вверху лицевой панели. Также возможно наличие лазерных дальномеров, их предсказывал ранее IT-аналитик Дэниел Айвз из компании Wedbush. Его перу принадлежит и заявление об оснащении тринадцатой генерации «яблочных» смартфонов флэш-накопителем внутренней памяти вместительностью в 1 терабайт.

В качестве однокристальной системы в iPhone 13 Pro ожидается фирменный чипсет Apple A15. Дисплеи, выполненные по технологии AMOLED, американский бренд закупит у Samsung, частота смены изображения на них будет достигать 120 Герц. Что из прогнозов оправдается, поклонники серии смогут узнать уже в начале осени, когда производитель проведет традиционную презентацию своих новых устройств.

Источник: www.ixbt.com



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