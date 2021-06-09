Кравчук на заседании ТКГ призвал освободить четырех тяжелобольных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

Как сообщила пресс-служба украинской делегации в Facebook, об этом Кравчук заявил во время онлайн-заседания ТКГ 9 июня.

По словам главы делегации, состояние здоровья этих украинцев тяжелое. Он призвал их освободить для обеспечения надлежащего лечения.

“Также, ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу контрольных пунктов въезда/выезда со своей стороны, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул”, – говорится в сообщении.

Также украинская сторона в подгруппе по безопасности высказалась за возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласование плана разминирования с графиком ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения и создание безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

“Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны”, – заявили в пресс-службе делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/288390623071355

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В конце апреля 2021 года Денисова сообщала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

9 мая 2021 года боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер ТКГ Алексей Арестович 13 мая заявил, что в рамках следующего обмена удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” и “ЛНР” Украина планирует вернуть около 100 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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