Отец Протасевича рассказал, что следователь семь часов не отпускала оппозиционера в туалет

“За это время снимали пропагандистские ролики и показывали их на государственных телеканалах. Только вчера вечером адвокату удалось попасть к Роману, и семь часов длилось следственное действие”, – сказал он.

По словам Протасевича-старшего, адвокат “является заложником системы”, он дал подписку о неразглашении статей, которые вменяются задержанному. Защитнику запретили также разглашать состояние Протасевича.

“Семь часов без перерыва длился… не знаю, допрос или нет. Мы до сих пор не можем связаться с адвокатом и уточнить многие детали. Но известно, что следователь отказывалась отпускать его в туалет. Со слов адвоката, Роман недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, нам до конца не известно”, – уточнил отец журналиста.

Он отметил, что сотрудники СИЗО КГБ были замечены в пытках и издевательствах над людьми, которые содержатся в изоляторе.

“И кадры первого видео с моим сыном, где он сидит за столом со следами от наручников, – я даже боюсь это назвать пропагандистским фильмом, это просто издевательство”, – считает Протасевич.

Он рассказал, что от сына силовики хотят услышать признание в том, что белорусская оппозиция живет на деньги Запада и что в оппозиции произошел раскол. По словам Протасевича, эти месседжи народ Беларуси слышит 26 лет правления Александра Лукашенко.

“Народ должен увидеть, что оппозиция “ни на что не годна”, им “нужны только деньги”, они “живут на западные гранты”, “вообще ничего не стоят” и “как личности из себя ничего не представляют”. Вот основные посылы, которых от него хотели добиться”, – уверен отец оппозиционера.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ввечером 3 июня на провластном канале ОНТ вышло полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

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