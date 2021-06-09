 

Социолог Головаха: Зеленский оказался хорошим популистом

09.06.2021, 20:56, Новости дня
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“Должен сказать, что такого в истории Украины не было… Рейтинг падает, безусловно, и существенно, но не до такой степени, чтобы победили конкуренты. Что было всегда после двух лет правления всех других президентов Украины”

По мнению Головахи, президенту Владимиру Зеленскому дается такой шанс и кредит доверия, потому что людям уже надоело выбирать и разочаровываться, и они не хотят расставаться с ожиданиями.

“И видите, вдруг он оказался хорошим популистом. Чего я от него не ожидал. И принял несколько, я бы так сказал, авторитарных решений, направленных на борьбу с коррупцией”, – отметил Головаха. 

Социолог подчеркнул, что не будет судить о правильности и эффективности этих решений, так как это выходит за пределы его компетенции, но может сказать, что они, безусловно, действуют на общественное мнение.

“То, что он объявляет некоторые каналы враждебными, принимает закон о деолигархизации, борется с неправедными судьями… Можно много спорить о законности таких мероприятий, но на часть его электората они производят впечатление”, – сказал замдиректора Института социологии.

Также он отметил, что на пользу Зеленскому пошла ситуация вокруг главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, который находится под санкциями СНБО и в отношении которого ведут расследование Офис генпрокурора и СБУ. 

Контекст:

Согласно опубликованным 8 и 9 июня результатам опросов SOCIS и КМИС, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, хотя уровень его поддержки упал. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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