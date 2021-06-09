 

Если ФРГ в нормандском формате будет действовать, как в ситуации с авиалиниями РФ, то Россия уберется из Донбасса – Кулеба

09.06.2021, 20:56, Новости дня
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Он рассказал, что после запрета полетов над Беларусью немецкие авиакомпании не смогли совершать рейсы в Москву в обход Минска, так как РФ не предоставила им на это разрешение. Германия в ответ запретила российским самолетам летать в немецкие аэропорты.

“Россия мгновенно сдалась и подняла руки вверх, сказав извините, перепутали, ошибка, больше так не будет и мы к вам будем летать”, – отметил глава МИД Украины.    

РФ меняет свое поведение, когда реакция есть “жесткой и принципиальной”, сказал Кулеба своим немецким коллегам.    

“Если Вы (ФРГ. – “ГОРДОН”) в нормандском формате и в отношениях с РФ в вопросе прекращения российской агрессии против Украины будете действовать так же четко, принципиально и действенно, как с авиакомпаниями, то Россия очень быстро уберется из Донбасса, мы восстановим территориальную целостность, начнем восстанавливать экономику на этих территориях, и война в Украине прекратится”, – убежден министр.

Параллельно начнется работа по освобождению Крыма от российской оккупации, резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/10159243053108389/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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