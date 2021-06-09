 

Следствие отклонило показания важных свидетелей по делу об MH17

09.06.2021, 20:46, Разное
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Во время расследования дела о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, следствие отказывалось принимать во внимание показания некоторых свидетелей, передает РИА ФАН. Речь идет о тех очевидцах, которые рассказывали, что ракета, которой был сбит самолет, была запущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины. Эту информацию обнародовал судья.



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