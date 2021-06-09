Мнение: О закручивании гаек

Оптом о закручивании гаек, ибо уж больно много всего.

1. Принят закон об ужесточении контроля оборота оружия. Теперь медицинские справки на получение оружия можно оформлять только в государственных учреждений. Запрещается ношение, хранение, приобретение оружия лицам не прошедшим медосвидетельствование и наличием медицинских противопоказаний к владению оружием. Эхо Казани.

Кроме этого, устанавливается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медорганизацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается.

Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

На период прохождения медосвидетельствования оружие, а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления медзаключения. В случае неоформления заключения или уклонения от внеочередного медосвидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется.

Согласно закону, владельцы оружия, приобретенного на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его оформления.

2. Принят закон о блокировке "порочащей информации в интернете", который позволяет блокировать сайты, отказывающиеся удалять информацию.

Устанавливается внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в интернете, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления».

В соответствии с документом такие граждане смогут обратиться в прокуратуру с заявлением о принятии мер по удалению указанной информации и по ее блокировке в случае отказа владельца ресурса добровольно удалить порочащий гражданина материал.

После получения требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации.

3. Также Госдума приняла закон, который запрещает публично уравнивать нацистскую Германию и СССР.

«Запрещается в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы»,

4. Ужеточается наказание за вождение в пьяном виде с случае наличия судимости по этому же делу. Рецидивист сейчас за вождение в бухом виде получает 2 года тюрьмы. Теперь будет 3 года сидеть. Ну и штрафы подняли.

5. Принят закон запрещающий гражданам участвовать в подрывных НКО за пределами РФ. Гражданам запрещается участвовать в деятельности организаций, которые организуют за пределами России тренинги по влиянию на избирательные кампании, а также по организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних

Вводится норма о запрете на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц».

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

6. Ну и у нас в Севастополе тоже кое-чего имеется. Установлены штрафы для физических и юридических лиц (от 2 до 100 тыс. рублей) за рисование граффити на домах и памятниках, расклейку рекламы в неположенных местах, расклейку политической агитации в неположенных местах, а также за продажу энергетиков лицам до 18 лет.

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