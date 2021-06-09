Мнение: СП-2 как признак сверхдержавности, как Газпром проводит лето и доступность газа для россиян

1. Собака лает, газопровод строится. Одна из двух линий «Северного потока-2» уже проложена, а вторая будет достроена уже через пару месяцев. И это несмотря на многолетнее давление, санкции и прочие палки в колёса со стороны США и американских сателлитов в Европе.

Из крупного, но всё же рядового мегапроекта (хотя бы даже по сравнению с первопроходческим СП-1), СП-2 превратился в большую геополитическую победу России. Комментаторы пишут, что Россия благодаря СП-2 подтвердила свой статус сверхдержавы, способной противостоять США:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-podtverdila-status-sverhderjavy-60ba8394746af706904ec346

Сегодня была завершена прокладка первой нитки газопровода СП-2, впереди еще стыковка трубы и достройка второй нитки. Но это уже дело техники, сегодня стало очевидно, что Россия способна завершить проект, а чуть ранее это признали и США.

А теперь представьте, что вы нашли машину времени, и перенеслись, пусть даже не в 90-е, а в начало нулевых годов. Закройте глаза, дышите ровно, пытайтесь представить себя в том времени. Получилось?

А теперь представьте, что вы открываете газету, а там большая статья о том, как Россия строила газопровод по дну моря, длиною 2468 км, но США запретили его строить, наложили санкции, подключили все возможные рычаги, натравили экологов, давили на все страны, способные помешать проекту, Европарламент выступал против, раз за разом принимая запрещающие резолюции, подрядчик, выполнявший прокладку, отказался от работы, и увел свои суда, Дания не давала разрешение на прокладку трубопровода в своей экономической зоне, страховые компании отказывались страховать российские суда, участвующие в проекте…

Но в итоге, Россия, наплевав на все американские санкции и запреты, убедив Германию и Данию пойти против США, достроила газопровод по дну моря силами своих собственных судов.

Напоминаю, вы сейчас в начале нулевых. Вы бы поверили в такую историю?

Иногда очень полезно вот так переноситься в прошлое. Тогда гораздо лучше начинаешь понимать настоящее.

Знаете, многие говорят, что «простой человек» ничего от этого газопровода не получит. Это, конечно, ложь, но если бы так и было, да плевать. Сегодня СП-2 это лишь побочный результат. Сегодня обычный международный экономический проект «Nord Sream 2» превратился в политическое сражение двух сверхдержав. Это сражение за само право называться сверхдержавой, за то, чтобы другие страны признавали Россию в этом статусе. Ведь только сверхдержава может противостоять другой сверхдержаве.

Кстати, хотя у нас в стране принято считать, что Россия — сверхдержава, в мире сверхдержавой называли лишь СССР, а Россию обычно относят к «потенциальным сверхдержавам», то есть таким, кто пока сверхдержавой не является, но стремится к этому, и имеет большие шансы достичь этой цели в ближайшем будущем. Так что для мира право называться сверхдержавой необходимо подтвердить.

Россия подтвердила свой статус. Тогда, в начале-середине нулевых мы не могли бы представить, что Россия способна завершить такой проект, выдержав давление США, а значит мы тогда, по факту, не были сверхдержавой. Но с тех пор мы сумели вернуть себе этот статус. Это произошло не сразу, не в один момент, но сегодня Россия будто прошла испытание, что-то типа переаттестации на право именоваться сверхдержавой. Вот что на самом деле сегодня произошло!

Можно, конечно, в очередной раз поспорить о терминах: сверхдержава Россия или просто великая держава. Но мы заработали на Северном потоке — 2 мы заработали немало очков «державности», это ни малейшего сомнения не вызывает. Соединённые Штаты, соответственно, эти очки потеряли.

США уже не те, на смену великим политикам прошлого пришли мелочные, плохо образованные временщики. Неудивительно, что эгоистической политике Госдепа успешно противостоят не только Россия и Китай, но теперь ещё и Германия.

Впрочем, делать окончательные оценки пока несколько преждевременно. Следует дождаться полного завершения строительства и запуска проекта. Сохраняются незначительные шансы, что после очередных выборов власти Германии всё-таки прогнутся под требования американцев, несмотря на огромные убытки для немецкой экономики.

Кроме того, не исключена какая-то серьёзная масштабная провокация, которая в последний момент перевернёт доску с уже фактически проигранной Вашингтоном шахматной партией. Сейчас мы можем ожидать от США любой глупости.

2. Между тем, хотя уже наступило лето, Газпром продолжает получать повышенные доходы с экспорта газа в Европу. Подобной ситуации не было уже много лет:

https://lenta.ru/news/2021/06/08/malovato/

Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях, хотя обычно летом они падают. Поводом стала нехватка топлива и невозможность конкуренции со стороны угля, пишет «Коммерсантъ».

Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. В понедельник, 7 июня, июльский фьючерс достиг 349 долларов за тысячу кубометров.

На европейском газовом рынке такая ситуация наблюдалась только в 2011-2014 годах. Но тогда она была связана с высокими ценами на нефть — стабильно выше 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли из-за ограничения предложения со стороны Норвегии и России — основных поставщиков газа. В Норвегии начались профилактические работы на инфраструктуре по добыче, а «Газпром» принципиально отказывается увеличивать поставки. Транзит через Украину зафиксирован контрактом, и выкупать дополнительные мощности компания не хочет.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ), который выручал Западную Европу в прошлые годы, на этот раз вынужденно сокращен. В мае поставки снизились на 29 процентов (семь миллионов тонн), поскольку газовозы из-за более высокой премии направляются на азиатские рынки.

3. Несмотря на комфортно высокие мировые цены на газ, для самих россиян голубое топливо остаётся весьма доступным:

https://genby.livejournal.com/928393.html

Вышел очередной рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения. Россия как всегда на третьем месте, после самой богатой страны мира Люксембурга и Казахстана.