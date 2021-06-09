Помогите TechCrunch найти лучших маркетологов для стартапов

Чтобы добиться успеха, каждый стартап должен находить и удерживать больше пользователей, но с каждым годом объем нашего внимания сокращается. В конце концов, ваша компания наймет кого-нибудь, кто будет в курсе последних проблем и решений в области роста.

А пока TechCrunch готов помочь.

Мы просим основателей поделиться краткими рекомендациями для талантливых маркетологов, которые изменили их жизнь. Мы будем использовать ваши ответы, чтобы познакомить нашу аудиторию с лучшими экспертами по развитию в наших статьях, мероприятиях, а вскоре и в бесплатном списке баз данных.

Независимо от того, работали ли вы с выдающимся человеком или с агентством, мы хотим знать, кто помог вам найти отличные решения в области SEO, социальных сетей, контент-маркетинга, аналитики и других механизмов роста.

Есть миллион маркетологов, большинство из которых никогда раньше не работали с серьезными стартапами. Люди, которых мы хотим выделить, будут признанными экспертами в области управления продуктами, разработки, данных и маркетинговых методов специально для таких амбициозных компаний, как ваша.

Если вы растущий маркетолог, мы рекомендуем вам поделиться этим опросом со своими клиентами (но полностью не поощряйте самостоятельные рекомендации).

Учредители и другие лидеры стартапов, заполните эту форму назначения и ждите новых предложений от ведущих маркетологов в ближайшие несколько недель (и еще кое-что в магазине). Если вы заполнили наш маркетинговый опрос по электронной почте несколько недель назад, спасибо! Мы уже используем ваши ответы в рамках этого проекта.

Есть вопросы? Электронная почта [email protected]

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