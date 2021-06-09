Два в одном: 5 фильмов, в которых режиссер исполняет главную роль

Хочешь сделать хорошо, сделай это сам! Вероятно, таким принципом руководствуются режиссеры, которые решают снять в фильме самих себя. “Убив” двух зайцев, творцы избавляются от множества проблем: не надо искать контакт с актером, объяснять ему сверхзадачу… Да и на гонораре можно сэкономить. Совместно с онлайн-кинотеатром IVI собрали фильмы, в которых режиссер и исполнитель главной роли — один и тот же человек.

“Собибор”

Год: 2018

Режиссер: Константин Хабенский

В главных ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль

Режиссерский и сценарный дебют Константина Хабенского о лагере смерти. В центре внимания – реальные события Второй мировой войны. Собибор — лагерь на территории оккупированной Польши — печально известен тем, что стал последним пристанищем для 250 тысяч евреев. Александр Печерский — пленный, который за три месяца организовал интернациональное восстание и освободил узников. Случай стал единственным успешным восстанием за все время войны.

“Энни Холл”

Год: 1977

Режиссер: Вуди Аллен

В главных ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс, Кэрол Кейн, Пол Саймон

Герои Вуди Аллена всегда ироничны. Комичные, порой неуклюжие персонажи — главный атрибут фильмов четырехкратного обладателя “Оскара”. Элви Сингер — стендап-комик, который смотрит на все происходящее через призму сарказма и цинизма. Герой переживает кризис в отношениях с начинающей певицей Энни Холл. Разлад становится поводом для анализа всей жизни героя и погружает его в философские раздумья.

“Чернобыль”

Год: 2021

Режиссер: Данила Козловский

В главных ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова

Второй фильм Козловского в роли режиссера уже успел наделать много шума и вызвать бурную реакцию не только у критиков, но и светских хроникеров. Пока первые проводят сравнительный анализ с сериалом HBO, вторые ищут подтверждение их романа с Оксаной Акиньшиной. В любом случае, картина от шумихи хуже не стала. На первый план режиссер Козловский вынес любовную историю. Фильм повествует о судьбе пожарного из Припяти, которого взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох. Прямо накануне его отъезда из города и начала новой жизни с любимой девушкой.

“Гран Торино”

Год: 2008

Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Клинт Иствуд, Би Ванг, Кристофер Карли, Эни Хи, Брайан Хейли

Талантливый человек талантлив во всем: эту истину подтверждает Клинт Иствуд. В фильме “Гран Торино” приняли участие и дети Клинта: старший сын Кайл стал композитором, а младший сын Скотт исполнил эпизодическую роль. Главный герой Уолт Ковальски в исполнении Иствуда-старшего — автомеханик на пенсии, ветеран Корейской войны. Кажется, герой озлоблен на весь мир. Винтовка Уолта всегда готова к выстрелу: мужчине предстоит нелегкая схватка с местной бандой.

“Звезда родилась”

Год: 2018

Режиссер: Брэдли Купер

В главных ролях: Брэдли Купер, Леди Гага, Сэм Эллиотт, Эндрю Дайс Клэй, Рафи Гаврон

Первый фильм Брэдли Купера в качестве режиссера был пятикратно номинирован на “Золотой глобус” и восьмикратно — на “Оскар”, где забрал награду за “лучшую песню”. Неудивительно, ведь в мюзикле снялась Леди Гага. История официантки, чью жизнь с ног на голову переворачивает случайное знакомство в баре. Новый друг девушки — популярный блюзовый певец Джексон — предрекает Элли большое будущее. Но путь к сцене намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.