 

В космосе 80% задач можно решать без помощи человека

09.06.2021, 20:08, Новости дня
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Эксперты в космической отрасли отмечают, что со временем роль космонавтов в развитии космической отрасли снизилась. Фактически сейчас 80% задач можно решать без участия человека в космическом пространстве.

На этом фоне странным выглядит проект Китая по созданию собственной орбитальной станции. Напомним, что до сих пор такие объекты (МКС, а до нее – «Мир») принадлежали только РФ (до 1991 г. – СССР).

Специалисты напоминают, что только на строительство МКС, дальнейшая судьба которой сейчас под вопросом, было затрачено 157 млрд долларов. США, тем временем, полагались только на много разовые корабли, полеты на которых обходились значительно дешевле, и пользовались той же МКС, так сказать, на паях.  



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