Василий Дандыкин рассказал о российском оружии, которое наводит ужас на США и НАТО

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил о причинах отказа Запада от воинственной риторики по отношению к России. По его словам, новое оружие, появившееся на вооружении в РФ, наводит ужас как на страны НАТО, так и на США.

Несмотря на недавнее усиление воинственной риторики странах НАТО относительно России, жесткие призывы на Западе звучат все реже. Причиной тому стала отнюдь не новая гуманитарная политика или миролюбие политиков Европы. По мнению военного эксперта Василия Дадыкина, такая перемена объясняется усилением мощи российской армии. Не так давно на вооружение ВВС РФ поступило навейшее оружие, способные переломить ход вероятного противостояния со странами НАТО. Именно новый баланс вооружений в мире и вызвал немедленный отказ от сверхагрессивного поведения Запада, уверен Дандыкин.

Накануне со стороны генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга прозвучало даже предложение о проведении заседания Совета РФ — НАТО. Таким образом НАТО пытается избежать обострения в отношениях с Москвой и совместно разработать механизмы предотвращения перспективной эскалации. Для этого Запад предлагает добиться более высокой прозрачности в деятельности вооруженных сил. Василий Дандыкин уверен, что наличие у РФ «Кинжала», «Авангарда», «Циркона» и «Посейдоном» приводит в ужас не только страны Европы, но и США.

В некоторых видах вооружений американские военные инженеры существенно отстают от РФ. Так, российское гиперзвуковое оружие смогло в корне поменять расстановку сил. Такие виды вооружений не позволят Пентагону применять силы главной своей «изюминки», авианосной группировки. После введения на баланс и демонстрации возможностей модернизированной армии Российской Федерации, пишет «Ньюинформ», американские политики были вынуждены реально оценить ситуацию и свои возможности по сравнению с Россией.

Источник: newinform.com