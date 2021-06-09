Россиянин пожаловался на пренебрежительное отношение в Абхазии к туристам

Россиянин Алексей Кутовой пояснил о неприятных впечатлениях от поездки в Абхазию. На платформе «Яндекс.Дзен» он пожаловался пользователям на пренебрежительное отношение местного населения к туристам.

После начала пандемии коронавируса туризм за границу стал крайне затруднителен, что возродило интерес к путешествиям внутри страны. Однако, как оказалось, пока гостям из других регионов рады не везде. Так, по словам россиянина Алексея Кутового, неприятный осадок остался у него после поездки в Абхазию. О своих негативных впечатлениях он пояснил пользователям платформы «Яндекс.Дзен».

Прибывшие в республику туристы встречают со стороны местного населения неуважительное отношение. Причем это касается почти всей территории Абхазии за исключением Пицунды и Гагры, где Кутовой побывал ранее. Так, в городке Новый Афон жители, по словам российского путешественника, «испорчены». Вероятно, предположил пользователь Сети, это вызвано высокой популярностью здешних мест. Всех приезжих буквально заваливают предложениями абсолютно ненужных сувениров или услуг, что вызывает недоверие.

Кроме того, пытались Кутового обманывать и при покупке продуктов, например, кофе, и в заведениях общепита. Причем официанты в буквальном смысле вымогают чаевые, а не ждут, пока клиент оценит качество их работы. Не более вежливы и продавцы на рынках и в магазинах, а в гостиницах Абхазии попросту отсутствует надлежащий уровень сервиса. Как пишет «Слово и Дело», турист назвал город «курортным хаосом», отметив, что неправильно относиться к клиентам без уважения.

Источник: slovodel.com