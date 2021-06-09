Режиссер «Красного призрака» Андрей Богатырев рассказал о причинах критики военных картин

В одном из интервью Андрей Богатырев, режиссер фильма «Красный призрак», пояснил об истории создания своей работы. Также он перечислил причины, по которым зрители могут критиковать военные картины.

По словам Андрея Богатырева, идея ленты «Красный призрак» пришла к нему семь лет назад. Он придумал сюжет вместе со своими друзьями. В военном боевике рассказывается о событиях, которые имели место быть в 1941 году. К солдатам в разгар активных боевых действий на помощь приходит «Красный призрак» – неуловимый снайпер.

Андрей Богатырев договорился с друзьями, что он станет режиссером картины, а они будут задействованы как актеры. Работу над проектом они начали несколько лет назад. Они собирали военные истории ветеранов, все записывали и думали, как это объединить в единый сюжет. В результате картина стала неким собирательным образом военного времени.

Режиссер знал, что подобные фильмы часто поддаются критике. Несмотря на это, он внес в боевик мистический элемент в лице таинственного снайпера. По словам Андрея Богатырева, военные картины могут критиковать за недостоверную информацию, а также «поверхностный патриотизм». Некоторые работы на военную тематику, по его мнению, слишком «красивые и гламурные», когда «песок замедленно падает, а актеры бегут в рапиде».

Как пишет издание «Слово и Дело», в военном боевике, который должен выйти в прокат завтра, 10 июня, можно будет увидеть Алексея Шевченкова, Юрия Борисова, Владимира Гостюхина и Михаила Горевого. Выход этого фильма переносился уже несколько раз.