 

Режиссер «Красного призрака» Андрей Богатырев рассказал о причинах критики военных картин

09.06.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одном из интервью Андрей Богатырев, режиссер фильма «Красный призрак», пояснил об истории создания своей работы. Также он перечислил причины, по которым зрители могут критиковать военные картины.
По словам Андрея Богатырева, идея ленты «Красный призрак» пришла к нему семь лет назад. Он придумал сюжет вместе со своими друзьями. В военном боевике рассказывается о событиях, которые имели место быть в 1941 году. К солдатам в разгар активных боевых действий на помощь приходит «Красный призрак» – неуловимый снайпер.

Андрей Богатырев договорился с друзьями, что он станет режиссером картины, а они будут задействованы как актеры. Работу над проектом они начали несколько лет назад. Они собирали военные истории ветеранов, все записывали и думали, как это объединить в единый сюжет. В результате картина стала неким собирательным образом военного времени.

Режиссер знал, что подобные фильмы часто поддаются критике. Несмотря на это, он внес в боевик мистический элемент в лице таинственного снайпера. По словам Андрея Богатырева, военные картины могут критиковать за недостоверную информацию, а также «поверхностный патриотизм». Некоторые работы на военную тематику, по его мнению, слишком «красивые и гламурные», когда «песок замедленно падает, а актеры бегут в рапиде».

Как пишет издание «Слово и Дело», в военном боевике, который должен выйти в прокат завтра, 10 июня, можно будет увидеть Алексея Шевченкова, Юрия Борисова, Владимира Гостюхина и Михаила Горевого. Выход этого фильма переносился уже несколько раз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Замечен новый хэтчбек Renault Sandero на территории России, где проходят его испытания

29.09 / Мнение: Смена конфигурации

18.02 / Британские генетики нашли в кишечнике человека 140 тысяч видов вирусов

07.12 / Мнение: Неудачная эксфильтрация

11.05 / Медики назвали два редких побочных эффекта вакцины против коронавируса

12.08 / Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

14.08 / Наталья Подольская подтвердила беременность: “Пресняковых должно быть много”

12.03 / Мнение: Причины высылки из Белоруссии польских дипломатов

26.02 / В Ярославле ребенок выжил после падения с седьмого этажа

13.04 / Звезда “Один дома” Маколей Калкин дал сыну женское имя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика