 

В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб рабочий

09.06.2021, 20:00, Новости дня
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В результате обрыва подъемника погиб человек, об этом Общественному сообщила пресс-секретарь столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

“Информация поступила в 15.20. По прибытию на место происшествия было установлено, что человек находится в шахте на первом этаже, сама кабина – на 16 этаже. Скорее всего провалилось дно кабины”, –  сказала она.

По предварительной информации, в лифте проводили ремонт.

Главный государственный инспектор управления Гоструда Михаил Семендяй рассказал, что обрыв произошел во время установки нового лифта. На 16 этаже в лифте находился рабочий.

“В это время недостроенная кабина с платформой и каркасом начала падать вниз на первый этаж и рабочий, видимо, был на этой платформе”, – отмтеил Семендяй.

Причины инцидента выясняют правоохранительные органы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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