Губернаторы новой волны расскажут молодым политологам об основах управления

На форуме молодых политологов «Дигория» пройдет модуль «Губернаторы новой волны», главы регионов расскажут участникам об основах управленческого проектирования с учетом специфики субъектов России.

В качестве гостей модуля «Губернаторы новой волны» приглашены Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области и Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

По мнению Дарьи Кислицыной, директора Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, модуль, посвященный анализу государственной кадровой политики руководителей регионов, интересен тем, что предлагает молодому поколению современные контексты политического управления, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Одна из задач форума – заложить базу для роста нового поколения профессиональных политологов, досконально разбирающихся в вопросах внутренней политики и нюансах госуправления. С этой точки зрения новый модуль имеет особую ценность – участники получат четкое представление о современном типе политического руководителя, отвечающего на запросы общества и времени. Таких управленцев отличают три ключевых критерия: близость к людям, то есть работа с опорой на мнение жителей; способность решать важные проблемы в сложных условиях; наличие необходимых компетенций, позволяющих делать это эффективно, – отметила она.

Общий блок образовательной программы форума «Дигория» включает в себя рассмотрение особенностей политического процесса страны, выявление краткосрочных и долгосрочных трендов, а также выработку предложений по конструированию образа будущего России.

III Форум молодых политологов РФ «Дигория» представляет собой комплекс образовательных, научно-исследовательских, дискуссионных и культурных мероприятий, направленных на выработку идейно-смысловых контуров будущего России. Форум рассчитан на вовлечение 150 очных участников и 550 цифровых резидентов. Он пройдет в Сочи в период с 4 по 10 июля 2021 года.

Организаторы форума – Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – видят его целью объединение интеллектуального потенциала молодых (в возрасте от 18 до 35 лет) исследователей в области социально-политических наук для выработки смысловых оснований образа будущего страны.