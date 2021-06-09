 

Глава ГИБДД объяснил, что нужно сделать перед снижением нештрафуемого порога

09.06.2021, 19:56, Новости дня
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Прежде, чем снижать снижения нештрафуемый порог превышения скорости, необходимо привести все дороги в РФ в соответствие со действующими нормативами, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«Не один год МВД говорит о том, что нужно сначала привести дороги в соответствие (с соответствующими нормативами – прим. ВЗГЛЯД), а потом возвращаться к этому вопросу (снижения нештрафуемого порога превышения скорости – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Черников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.

Напомним, что госавтоинспекция РФ поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

В мае ГИБДД Москвы поддержала идею введения ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей при передвижении на автомобилях в городе снизить максимальную скорость до 30 километров в час. Кроме того, власти задумались о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.



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