 

Путин сравнил законопроект Киева о коренных народах Украины с практикой нацистской Германии

09.06.2021, 19:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.

Он также отметил, что украинский законопроект о «Коренных народах» не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет. Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины, считает глава государства. Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».

В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.



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