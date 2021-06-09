В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей

Парламентарии считают, что необходимо отменить ограничение “в четыре ребенка”, установленное при расчете дополнительных выплат родителям. По их мнению, за пятого ребенка семьи должны получать надбавку к пенсии в России в размере 3 203 рублей, а за шестого – 4 003 рублей и так далее.

На реализацию законопроекта потребуется около двух миллиардов рублей из бюджета. Отметим, что сегодня родитель, воспитывающий одного ребенка, может рассчитывать на 266,9 рублей, двух детей – 800,8 рублей, трех – 1 601,5 рублей и четырех – 2 402,3 рублей.

Ранее “Дни.ру” писали, что граждане, получающие выплаты по потере кормильца (супруга или родителя), рискуют остаться без пенсии. Если до 1 августа этого года они не предоставят справку об отсутствии трудоустройства, то фонд перестанет перечислять им средства.

Адвокат Александр Поляков отметил, что это правило начало действовать еще в 2013 году. В период пандемии ПФР не требовал от граждан никаких документов, пенсии в России продлевались автоматически. Но недавно организация стала тщательнее отслеживать информацию по каждому человеку.

Напомним, с 1 июня пенсии в России начали выплачивать по-новому. Подробнее об изменении порядка назначения выплат Вы можете прочитать здесь.