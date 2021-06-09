 

В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей

09.06.2021, 19:50, Разное
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Парламентарии считают, что необходимо отменить ограничение “в четыре ребенка”, установленное при расчете дополнительных выплат родителям. По их мнению, за пятого ребенка семьи должны получать надбавку к пенсии в России в размере 3 203 рублей, а за шестого – 4 003 рублей и так далее.

На реализацию законопроекта потребуется около двух миллиардов рублей из бюджета. Отметим, что сегодня родитель, воспитывающий одного ребенка, может рассчитывать на 266,9 рублей, двух детей – 800,8 рублей, трех – 1 601,5 рублей и четырех – 2 402,3 рублей.

Ранее “Дни.ру” писали, что граждане, получающие выплаты по потере кормильца (супруга или родителя), рискуют остаться без пенсии. Если до 1 августа этого года они не предоставят справку об отсутствии трудоустройства, то фонд перестанет перечислять им средства.

Адвокат Александр Поляков отметил, что это правило начало действовать еще в 2013 году. В период пандемии ПФР не требовал от граждан никаких документов, пенсии в России продлевались автоматически. Но недавно организация стала тщательнее отслеживать информацию по каждому человеку.

Напомним, с 1 июня пенсии в России начали выплачивать по-новому. Подробнее об изменении порядка назначения выплат Вы можете прочитать здесь.



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