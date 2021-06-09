 

Будет видно из космоса: активисты РДШ высадили 3000 берез в виде слова “Россия”

09.06.2021, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Масштабная экологическая акция RUS.Поле в Сергиевом Посаде прошла 9 июня. 400 активистов из Российского движения школьников высадили более 3000 саженцев березы в виде слова “Россия”. Организаторы уверены, что огромный геоглиф будет виден из космоса.

“Береза и поле – это символ нашей
страны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи “Россия”, мы расписались в
том, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее!
Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья,
вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов,
космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!” – заявила исполнительный директор
РДШ Ирина Плещева.

Школьники посвятили акцию RUS.Поле Дню России, который будет отмечаться по всей стране 12 июня. Таким образом они стремились показать свою любовь к Родине, родному краю и экологии. Примечательно, что поддержать активистов РДШ приехали российский
лыжник, Олимпийский чемпион Александр
Легков, народный
артист РФ Игорь Бутман и замглавы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ерханова.

“Каждый из нас будет гордиться своей березкой, тем,
что мы вложили в это дело. Вместе мы создадим одно из самых красивых мест
России!” – поздравил школьников Игорь Бутман.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Мнение: Торговля страхом

15.04 / Мнение: А почему в Любимой Стране ура-патриотов, действительно, не уважают старость?

06.10 / Азиза рассказала о новых деталях убийства Игоря Талькова

20.05 / 30 минут упражнений в день не спасают от последствий сидячего образа жизни

08.06 / Володин предложил законодательно закрепить добровольность вакцинации от коронавируса

18.11 / Убившая своих двоих детей москвичка оказалась дочерью известного писателя

15.07 / Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом

02.06 / Путин поприветствовал участников форума “Таврида”

08.05 / Мнение: Миллионы тестов, миллионы тестеров. Афера века

03.06 / БАБУШКА ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика