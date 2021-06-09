Будет видно из космоса: активисты РДШ высадили 3000 берез в виде слова “Россия”

Масштабная экологическая акция RUS.Поле в Сергиевом Посаде прошла 9 июня. 400 активистов из Российского движения школьников высадили более 3000 саженцев березы в виде слова “Россия”. Организаторы уверены, что огромный геоглиф будет виден из космоса.

“Береза и поле – это символ нашей

страны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи “Россия”, мы расписались в

том, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее!

Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья,

вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов,

космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!” – заявила исполнительный директор

РДШ Ирина Плещева.

Школьники посвятили акцию RUS.Поле Дню России, который будет отмечаться по всей стране 12 июня. Таким образом они стремились показать свою любовь к Родине, родному краю и экологии. Примечательно, что поддержать активистов РДШ приехали российский

лыжник, Олимпийский чемпион Александр

Легков, народный

артист РФ Игорь Бутман и замглавы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ерханова.

“Каждый из нас будет гордиться своей березкой, тем,

что мы вложили в это дело. Вместе мы создадим одно из самых красивых мест

России!” – поздравил школьников Игорь Бутман.