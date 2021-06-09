 

Мнение: 3-й авианосец и 3-й вертолетоносец НОАК. Июнь 2021

09.06.2021, 19:44, Разное
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Сборка 3-го китайского вертолетоносца типа 075. Первый корабль весной этого года уже вступил в строй, второй сейчас доделывают.
Третий судя по фотографиям уже практически обрел свою форму.

У нас конечно темпы не столь впечатляющие. В мае https://portnews.ru/news/309465/ началось формирование двух корпусов новых УДК на керченском "Заливе" – первый планируют передать флоту в 2025-м, второй в 2027-м. При этом наши раза в 1,5 меньше китайских. У наших водоизмещение будет около 25 тыс. тонн, у китайских 075 около 40 тыс.
В общем, судостроительной отрасли прямо скажем есть куда расти.

PS. И еще про китайский флот. На свежих фотографиях снятых с борта авиалайнера пролетавшего на судоверфью в Шанхае можно было увидеть уже практически собранный корпус 3-го китайского авианосца.


Сравнение кормы 3-го авианосца с кормовой частью авианосца "Шаньдун".


Макет "острова" и палубы в Ухане.


Отмечается, что надстройка у 3-го авианосца будет существенно меньше по размерам, нежели у "Шаньдуна".


Как выглядела сборка корпуса авианосца "Шаньдун" от закладки в 2015-м до спуска на воду в 2017-м.

По нашим авианосцам.
Покуда идет ремонт "Кузнецова" (вернется в строй в следующем году, если снова ничего не случится), вопрос о целесообразности строительства авианосцев и стоимости всего проекта отложен до принятия программы вооружения на 2023-2024 года.
Проект самого авианосца, как заявляют https://lenta.ru/news/2021/05/18/avianosec/, уже имеется. Концепция предполагает строительство серии из трех авианосцев. Найдут ли на них деньги и что главное, соответствующую судоверфь, пока открытый.

Источник: Colonel Cassad



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