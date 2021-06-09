В сети обсуждают фото Дарьи Жуковой с новорожденным ребенком

Вчера, 8 июня, свой день рождения праздновала соосновательница музея “Гараж” и экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова. Друзья и близкие поздравили предпринимателя, дизайнера и филантропа в социальных сетях. Среди них был писатель и телеведущий Дерек Бласберг, один из самых близких друзей именинницы. Он опубликовал несколько сторис и фото отдельным постом, на котором Дарья держит на руках младенца.

Желаю счастливого (40-летия!?) дня рождения этой горячей мамочке, – подписал фото Дерек.Теперь интернет-пользователи теряются в догадках, чей ребенок на руках у Даши – свой собственный или один из новорожденных двойняшек Дерека Бласберга и его партнера Ника Брауна. Напомним, журналист и его партнер стали родителями в конце мая. А Жукова, если верить информации западных СМИ, родила мальчика в марте.

Впрочем, сама Жукова оставила без комментариев сообщения журналистов и инсайдеров о том, что она якобы родила сына от своего второго мужа, миллиардера Ставроса Ниархоса и что назвала его в честь деда супруга, Филиппом. На прямые вопросы фолловеров, чей же малыш на фото, ни автор поста, ни героиня дня так и не ответили.

Дарья Жукова Дарья Жукова и Дерек Бласберг

Напомним, что Даша Жукова и Ставрос Ниархос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе 2020 года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

До официальной регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года – о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали их вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Что касается Ставроса, он около 7 лет встречался с моделью Джессикой Харт и, по слухам, планировал сделать ей предложение, но познакомился с Жуковой, и предложение получила она. Ранее Даша Жукова была женой российского миллиардера Романа Абрамовича, после развода в 2017 году, бывшие супруги продолжают воспитыввать двоих общих детей.

Даша Жукова со старшими детьми