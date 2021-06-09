Близнецы, не бегите от проблем: совет для счастливой любви каждому знаку зодиака
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Как достичь гармонии в отношениях со второй половинкой? Для этого нужно знать особенности своего характера и тем самым предупреждать ошибки, которые лично вам свойственно совершать. Вот советы от астрологов для разных знаков зодиака.
Овен: не пытайтесь превзойти своего партнера
В любых отношениях — как в романтических, так и в деловых — вы стремитесь к лидерству. Не превращайте ваше взаимодействие с любимым человеком в откровенное соперничество и борьбу. В противном случае расставание неизбежно.
Телец: не бойтесь покидать зону комфорта
Вы цените надежность, стабильность, отвергаете все новое. По этой причине партнер рядом с вами может заскучать. Выходите из зоны комфорта, чтобы любимый человек не потерял к вам всякий интерес.
Близнецы: не бегите от проблем
Настраивайтесь на открытый диалог с партнером и озвучивайте, что именно вас не устраивает в отношениях. Если вы будете бежать от проблем, то не сможете создать прочный союз ни с одним человеком.
Рак: не делайте отношения односторонними
Вам настолько свойственно растворяться в партнере, что в какой-то момент получится следующая концепция вашего союза: вы будете много отдавать, а любимый человек — только принимать, ничего не давая взамен. Помните, что гармоничные отношения должны быть двухсторонними.
Лев: позвольте партнеру проявлять инициативу
Вы привыкли сами все контролировать и брать пальму первенства в свои руки. Такая концепция неизбежно приводит к тому, что человеку становится дискомфортно рядом с вами, поскольку у него нет права голоса и права выбора. Не заставляйте любимого человека ходить строем.
Дева: не будьте столь критичны
Вы во всем добиваетесь перфекционизма, вы нетерпимы к ошибкам окружающих, в том числе и второй половинке. Критика с вашей стороны, придирки способны убить самые глубокие чувства.
Весы: познайте себя прежде, чем начинать отношения
Ваш огромный недостаток заключается в том, что вы сами не знаете, чего хотите, и эта неопределенность вредит отношениям. Разберитесь в себе, а уже потом подыскивайте партнера.
Скорпион: не будьте слишком навязчивы
Когда вы влюблены, то партнер становится объектом вашего вожделения. Это нормально, но в разумных пределах. Следите за тем, чтобы ваша любовь к человеку не превратилась в болезненную одержимость.
Стрелец: не бойтесь расставаться со свободой
Почему-то для вас долгосрочные отношения ассоциируются с какими-то тяжкими узами и оковами. Избавьтесь от мысли, что партнер лишит вас свободы и независимости. Подумайте о тех прекрасных перспективах, которые откроют перед вами романтические отношения и брак.
Козерог: открывайтесь партнеру
Ваша замкнутость в сочетании с эмоциональной холодностью — крайне неблагоприятные факторы для построения гармоничных отношений с партнером. Научитесь доверять любимому человеку и не бойтесь проявлять свои чувства.
Водолей: перестаньте руководствоваться логикой
Любовь — это не математика. Здесь не всегда действуют законы логики. Научитесь прислушиваться к голосу сердца.
Рыбы: не витайте в облаках
Вы склонны идеализировать партнера и наделять его несуществующими качествами. Научитесь объективно оценивать того, кто находится рядом.
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